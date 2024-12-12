國安系統頻對外放話 李彥秀：恐影響盟友對台信任

賴清德總統出訪南太平洋國家前，路透社引述我國安官員說法，指中國大陸可能在未來幾天，以賴總統出訪為藉口發動聯合利劍2024C。國民黨立委李彥秀今天表示，國安系統頻頻對外放話，恐影響盟友對台灣的信任。

李彥秀表示，賴總統出訪南太平洋國家前，匿名國安官員就透過路透社表示，中國大陸可能在未來幾天，以賴總統出訪為藉口發動聯合利劍2024C；日前國安官員又透過路透社表示，共軍設7空域保留區，並在台灣周遭海域及東海、南海部署近90艘海軍及海警艦艇「規模更勝聯合利劍A、B」。

李彥秀指出，美國軍方依樣畫葫蘆透過同樣的「匿名模式」，同樣的「國際媒體」，回敬民進黨的「軍演說」，出手之重、力道之強、警告之重，更凸顯「美中共管台海」、「台灣旁邊喊燒」的尷尬處境。

李彥秀批評，國安系統將「出口轉內銷」玩到爐火純青的地步，打得就是一場「只贏不輸」的另類「認知作戰」。「國安系統放話」、「外國媒體報導」、「綠營民代加碼」、「網軍側翼擴散」形成一條龍式的「出口轉內銷」宣傳工程。

李彥秀擔憂，國安單位頻頻對外放，如果情資來自盟友，甚至可能影響盟友對台灣的信任，未來的軍事與情報合作，美國在印太安全的整體布局，甚至增添區域安全的風險。把情資當宣傳，把國安當攻防，傷害的還是國家整體利益，以及人民的安全保障。