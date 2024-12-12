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綠稱蔣萬安堅辦雙城論壇膝蓋軟 北市府反嗆：陸委會難道也是？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
陸委會同意雙城論壇有條件舉辦，但由於中共軍事擾台行動不斷，綠營質疑市長蔣萬安曾說舉辦前提是中共不再擾台，如今仍堅持要辦，「是膝蓋軟了？」市府發言人殷偉反嗆，陸委會核准舉辦代表認同市府交流立場，「難道陸委會也膝蓋軟了嗎？」記者洪子凱／攝影
陸委會同意雙城論壇有條件舉辦，但由於中共軍事擾台行動不斷，綠營質疑市長蔣萬安曾說舉辦前提是中共不再擾台，如今仍堅持要辦，「是膝蓋軟了？」市府發言人殷偉反嗆，陸委會核准舉辦代表認同市府交流立場，「難道陸委會也膝蓋軟了嗎？」記者洪子凱／攝影

陸委會同意雙城論壇有條件舉辦，將於下周登場，但由於中共軍事擾台行動不斷，綠營質疑市長蔣萬安曾說舉辦前提是中共不再擾台，如今仍堅持要辦，「是轉彎了還是膝蓋軟了？」市府發言人殷偉反嗆，陸委會核准舉辦代表認同市府交流立場，「難道陸委會也膝蓋軟了嗎？」

雙城論壇北市府立場堅定要舉辦，民進黨發言人吳崢更質疑，蔣萬安曾稱雙城舉辦前提就是中共不再擾台，質疑如今執意要辦「是轉彎了還是膝蓋軟了？」北市議員洪健益也說，議會先前就曾有共軍擾台不舉辦雙城的但書，前北市長柯文哲違反但書使用107萬元舉辦雙城論壇，蔣萬安不敢承諾追回，「現在很清楚，那就是蔣也要違反。」

殷偉表示，議員和外界一些批評如稱「蔣市府膝蓋軟了」等之類言語，但這些立場跟陸委會所講的不太一樣，陸委會已核准並希望和諧的環境釋出善意，這樣難道要說「陸委會膝蓋軟了嗎？」他相信多數人民都對台灣民主韌性有信心，會依照既有機制討論。

殷偉說，議會但書是針對當年的狀況所提並非今年，但真正重點應放在雙城論壇是現階段兩岸難得官方對話機制，陸委會也核准舉辦，且備忘錄、行程時間、成員等都交由中央去核，台北市有自己立場希望能繼續舉辦，權責關係相當清楚。

北市府 陸委會 雙城論壇

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