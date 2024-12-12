聽新聞
0:00 / 0:00
雙城論壇上海誰來台仍有變數 蔣萬安證實：尚未收到補件名單
陸委會昨舉行記者會表示同意北市府有條件舉辦雙城論壇，包含部分訪團成員需補件、中共軍演加劇需停辦等，並稱已和北市府是先溝通。但台北市長蔣萬安今早出席活動表示，對於一些要求是昨天才知道，目前也尚未收到補件名單，仍須等陸委會進一步說明，會持續溝通，盼雙城論壇如期舉辦，上海方102人能順利到台北市交流。
蔣萬安表示，陸委會已同意今年雙城論壇台北市舉辦，所以也看到陸委會認同台北市越困難越需要溝通交流，一直堅持舉辦雙城立場的，會依照目前所報給陸委會以及他們同意17日舉辦的期程，把雙城辦好，善盡地主之誼接待上海訪團。
不過陸委會核准舉辦雙城論壇，但要求關係惡化要配合停辦、部分訪團成員需要補件等，蔣萬安表示，目前還未收到陸委會對於訪團成員要補件公文，有些要求也是昨天才知道，相關的定義跟範圍確實需等陸委會進一步說明，還是很期待上海團102人能順利到台北市市政交流，會和陸委會持續溝通。
不過民進黨議員提案要求不要舉辦雙城論壇，民進黨發言人吳崢更質疑蔣萬安膝蓋變軟，蔣萬安表示，陸委會已經同意雙城論壇在台北市舉辦，代表認同台北市政府立場，「交流比不交流好 增加瞭解比增加誤解好」，呼籲民進黨議員趕快跟上，一定會將今年雙城論壇辦好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言