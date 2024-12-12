批雙城論壇卸責北市府 蕭旭岑：共軍軍演是民進黨無能

陸委會有條件同意舉辦雙城論壇，但上海團來台名單仍需補件。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，台北市政府和在野黨忍辱負重維持兩岸交流，中央政府卻覺得和他們無關一樣，把責任推給市府、馬英九基金會，軍演是執政黨無能耶！莫名其妙。

蕭旭岑今接受千秋萬事廣播專訪表示，陸委會說要補件就是程序性杯葛的一種說詞，他可以體會北市府的無奈，因為一個月前陸委會也跟馬英九基金會講明了，如果要安排中山女中參訪，政府就要封殺整個行程，後來他們退讓承諾不讓學生接觸，陸委會才同意，因為你不同意他就不讓你來，這是一種施壓。

蕭旭岑說，最近很多人跟他說，民進黨現在許許多多的小動作跟絆拐子，相比之下，馬英九時代真的比較民主。當民進黨愈張牙舞爪，代表他們心裡愈心虛，因為美國總統川普將上任，很多情況無法掌控，馬辦和市府要推動交流，他們的抗中牌快要沒戲唱了，所以不斷發動一些下三濫的行徑，都反映出他們的焦慮。

蕭旭岑表示，交流不能斷，這是在野黨跟地方政府的信念，因為交流一斷，很多事情就會受影響，可是中央政府好像覺得跟他們無關一樣，陸委會副主委梁文傑之流的這些民進黨大官，好像理所當然把責任都推給市府、推給在野黨、推給馬英九基金會，說「他們軍演，你們還要辦嗎？莫名其妙，他們軍演是你的責任耶，」馬英九時代有這種針對台灣的環台軍演嗎？

蕭旭岑說，美國、日本、菲律賓都有軍事演習，但在馬英九時代，大陸有針對台灣的軍機繞台，或越過中線環台軍演嗎？2015年馬習會，馬英九當面表示，最近台灣很多人反映，大陸是不是在做軍事演習？大陸國家主席習近平直接說「我們軍事演習不是針對台灣」，今天國安官員和民進黨政客還要再搬弄是非、混淆視聽。

蕭旭岑說，中共聯合利劍演習就是針對賴清德政府，軍演是因為賴政府無能，沒有遵守憲法、弄新兩國論，造成兩岸關係緊張，把責任推給蔣萬安、推給馬英九，說他們辦的交流沒用，真的很悲哀。如果陸委會讓蔣萬安辦雙城論壇，來了之後又取消、又原機遣返，責任在誰？

蕭旭岑嘆，台北市政府受盡委屈，他心有戚戚焉，賴清德講的健康有序交流都是假的，明明馬英九基金會也是推動健康有序的交流，被綠營政客不斷激化、對立，炮製假新聞，又動用各種力量來抗議，到底是誰要誰要負責任？