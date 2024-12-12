川普邀習近平出席就職 蕭旭岑：美中台關係將有大變動

外媒報導，美國準總統川普已邀請大陸國家主席習近平出席下個月的就職典禮。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，川普的起手式就是預告美中台關係將有天翻地覆的大變動，立法院長韓國瑜屆時是否有機會跟習近平見面，這對美中台關係都是正面的訊息。

蕭旭岑今接受千秋萬事廣播專訪時指出，印象中沒有中國大陸領導人去參加美國總統就職典禮，「這是大事」，之前他不斷呼籲賴清德總統，趕快趁川普還沒上台之前調整兩岸政策、回歸中華民國憲法，是比較好的做法；習近平若答應出席就職，這對中美關係會是一個新的篇章。

蕭旭岑指出，中美關係當然不可能不競爭，但至少相對正面跟穩定的發展，但台灣想藉由美國來處理兩岸緊張情勢的的寄望，就會受到壓縮，他呼籲賴總統跟國安團隊，先不要把力氣花在算計在野黨、雙城論壇還有馬英九基金會，應該開始思考未來4年新的美中台關係與台灣的因應之道，這遠比挖空心思去算計在野黨還要重要。