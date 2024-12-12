酸蔣萬安不追回柯市府雙城費 洪健益：因為蔣也要違反

針對2024台北上海雙城論壇舉辦與否，北市議員洪健益今天受訪指出將針對雙城論壇提案。他也提到，北市府之前就曾有共軍擾台不舉辦雙城的但書，前北市長柯文哲違反但書，使用107萬元舉辦雙城論壇，蔣萬安不敢承諾追回，「現在很清楚，那就是蔣也要違反。」

洪健益表示，在總質詢時問蔣萬安，雙城論壇是否停辦，當時蔣面有難色，所以今天這份雙城論壇提案目的，盡議員監督之責，也讓蔣有台階下。內容包含，捍衛台灣台灣民主自由、主權，希望蔣萬安不要辦喪權辱國的活動。

洪健益說，北市議會就有但書，中共軍機不再擾台、干擾台灣軍事行動時候，北市府就會停辦雙城。而且這項但書是在柯文哲任內、當時在野的國民黨、民進黨具體要求，然而現在的北市府不願意執行。

洪健益指，在2023年時候就要求蔣萬安，要追回柯文哲違反但書所使用的107萬雙城論壇費用，當時蔣萬安不敢具體承諾，現在很清楚，那就是蔣萬安也要違反但書，「現在中共飛機、恐嚇動作沒有比之前少；不要到時候市長換人，我又要追討這些雙城論壇費用。」

洪健益也說，2010年由前市長郝龍斌舉辦的雙城論壇一直都有問題，兩岸備忘錄空洞、乏善可陳，甚至在2020年疫情期間，視訊會議也要花將近1百萬元，其中包含住五星級飯店，且視訊下午茶點費就要6萬元，「這種雙城論壇淪為形式，根本沒有有效的重點。」

洪健益也說，中共犯台心態不減，蔣萬安曾為了選北市長有公開承諾，要維護中華民國主權、尊嚴前提下，中共軍機不擾台才會舉辦雙城；當選完後發現，不是這麼一回事，「個人認為，背後對蔣萬安來講的政治利益，遠大於台北市民、台灣面子問題；蔣萬安配合演出，為了是未來政治目的？我不清楚。」

洪健益也說，中共現在的做法就是一邊談、一邊打你，這就是毛澤東時代手法，已陷入這種遊戲規則，蔣萬安還自得其樂，「要小心點，不要被中共利用。」