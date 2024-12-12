謝宜容涉貪羈押 蘇一峰：標準民進黨官員 還有千千萬萬個

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，勞動部重啟調查確認肇因前北分署長謝宜容職場霸凌，謝宜容被控涉貪昨遭羈押。時常在臉書評論時事的醫師蘇一峰表示，說真的，現在抓謝宜容讓人啼笑皆非，「一周前護航還說謝是立意良善」。抓了一個謝宜容，還有千千萬萬個謝宜容。

蘇一峰在臉書表示，謝宜容就是標準民進黨官員，懂得巴結升官快，懂得用公帑過得很滋潤。「等到長官選上高雄市長，她就是下一個預備勞動部長，不是嗎？」不過，這一次民進黨應對上有進步，沒有走「全黨護一人」的一路走到黑，也有可能是謝宜容還不夠大咖。

他說，目前台灣政府文官體制崩壞，政府用人只要巴結、不用專業，就可以坐火箭高升。也就是這樣的氛圍，造就千千萬萬個謝宜容。