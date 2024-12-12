史上第一次！檢察長「口試」結束 法務部開7職缺

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

4名一審檢察長職期將屆，法務部開出7名新職缺，檢察長人事將大搬風；今年共24人角逐檢察長，民選檢審委員今下午2時開「會前會」討論2倍人選、即14人入圍名單，明天於檢審會追認，再提供法務部長鄭銘謙圈選。

檢審委員本周一在法務部舉行歷史上的首次未來檢察長面試，參選人針對「如何領導統御」、「對檢察界未來的期許」2大主題發表講演，每人7分鐘，9名民選委員、8名官派委員「監考」，這是檢察長人事民主深化的創舉之一，但基層評價褒貶不一。

這次共有24人表態或被推薦登記參選檢察長遴選，司法官期別最資深者為24期，最年輕為司法官學院41期。

新北地檢署余麗貞、桃園地檢署俞秀端、彰化地檢署張曉雯、高雄地檢署洪信旭4名檢察長職期將在明年1月到期，檢審會檢審委員要提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選。

9名票選檢審委員日前公告檢察長報名候選人名單，有24人競逐，24人的姓名、服務機關與職稱、司法官期別分別是：

林綉惠，台高檢署檢察官，24期；李靜文，高雄高分檢檢察官，32期；郭永發，法務部檢察司司長，33期；洪家原，法務部法制司司長，34期；謝名冠，台中高分檢主任檢察官，34期；戴東麗，台高檢署檢察官，34期；洪景明，宜蘭地檢署檢察官，35期；蘇佩鈺，台高檢署檢察官兼行政院洗防辦執行秘書，36期；林李嘉，新竹地檢署檢察官，35期；許祥珍，台北地檢署檢察官，36期；林映姿，法律事務司副司長，37期；孫治遠，廉政署主任秘書，37期。

吳廣莉，法務部行政執行署士林分署長，37期；陳建弘，台南高分檢檢察官，37期；王以文，法務部參事兼代理主任秘書，38期；吳怡明，最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長，38期；陳淑雲，警政署政風室主任，38期；林秀敏，法務部保護司副司長，38期；蕭方舟，台北地檢署檢察官，38期；林黛利，台北地檢署檢察官，39期；林彥良，台中地檢署檢察官，40期；王亞樵，基隆地檢署檢察官，40期；王柏敦，高雄高分檢署檢察官兼任廉政署南調組組長，40期；劉俊杰，台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長，41期。

廉政署 檢察官 法務部 鄭銘謙

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