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隨時延後、還要補齊文件？雙城論壇不會喊停恐還有變數

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。記者陳宥菘／攝影。報系資料照
陸委會副主委梁文傑。記者陳宥菘／攝影。報系資料照

陸委會今公開表示雙城論壇確定登場，但也和台北市政府溝通確認，如果這段期間中共對台施壓情事惡化，台北市政府會配合中央政府決定「隨時延後」活動，另上海方還需要「補齊一些文件」。但知情人士表示，北市府沒聽過陸委會「隨時延後」這種說法，甚至也還不知道要補件的名單，雙城論壇是否來得及辦？恐還有變數。

據知情人士指出，陸委會所稱「隨時延後」活動，北市府溝通過程中，沒有人知道或聽過這種說法，而且陸委會的說法很奇怪，兩岸事務的准駁、主責機關、權責，本來就是中央政府，從來不是地方政府的責任。況且這次雙城論壇，在行程上陸委會要管，時間地點也要經過核准，名單也要插手，簽備忘錄也要北市府等，現在又突然變成「隨時延後」？

對於北市府提交的上海訪團102人名單是否已全數通過，可以來台？陸委會副主委梁文傑今表示，目前已通案同意陸方人士來台，但北市府要補齊一些文件之後，才會發證。對此，知情人士也指出，陸委會所謂的「補齊文件」，到底有多少人需要補？北市府也還不知道。

知情人士說，這形同是「程序杯葛」，因為不管是陸委會、台北市政府或上海市政府，處理雙城論壇人士來台，已經長達15年，標準是什麼，大家都知道，怎這次會在文件處理有疏漏？還公開說要「補件」。雙城論壇另外，公文的往來，時間上來得及嗎？這是不是想卡雙城論壇的拖詞？總之，陸委會說「雙城論壇確定登場」但其實是還有變數。

對於「隨時延後」，北市府發言人殷瑋則表示，北市府的立場，一直以來都一致，就是堅定持續舉辦雙城論壇，所以市府期待12月17日舉辦雙城論壇。

北市府 陸委會 雙城論壇

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