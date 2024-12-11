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賴清德：推動多元族群權益 民進黨是第一品牌

中央社／ 台北11日電

兼任民進黨主席的總統賴清德今天為民進黨第二屆新住民事務諮詢委員授證。賴清德說，民進黨除了堅定守護台灣，更是推動多元族群權益的第一品牌。

民進黨晚間發布新聞稿表示，民進黨新住民事務部今天舉辦「第二屆新住民事務諮詢委員會授證典禮」，賴清德親自出席，為新一屆諮詢委員授證。

賴清德期許，透過社群發聲、文化推廣，或是實際參與公共事務，展現新住民在台灣社會中多元文化的創新力量。賴清德強調，民進黨除了堅定守護台灣，更是推動多元族群權益的第一品牌。

賴清德感謝諮詢委員在競選期間的支持，以及為新住民大家庭的服務，充分展現出認同台灣這塊土地，以及為民主奮鬥的精神。

賴清德指出，政府目前推出「青年百億海外圓夢基金」，家中15歲至30歲的孩子若有想實現的夢想，可向政府提計畫申請補助，他希望大家可以讓有夢想的孩子知道，政府要大力支持年輕人勇敢築夢。

賴清德補充，提出百億圓夢基金計畫的發想，源自於一群不老騎士騎著重機環台旅行，他們在接受採訪時表示，年輕時沒時間、沒錢、忙著工作，有家庭後更是無法抽身，退休後就想圓夢，進而共邀大夥組隊一起圓夢；同時，也希望圓夢要趁早，鼓勵有夢想的年輕人可以順利築夢。

最後，賴清德表示，勉勵新住民的小孩，不需要自我設限自己是新住民，其實不分先來後到、不分族群，大家都是一家人，人民是國家的主人，認同台灣這塊土地，就是這塊土地的主人，孩子才會自信成長，在這塊土地快樂生活。

新住民 民進黨 賴清德

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