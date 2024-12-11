不支持翁曉玲提修憲訴法 王碧芳：恐癱瘓憲法法庭

立法院全院委員會今審查司法院大法官人事案，國民黨立委翁曉玲問到，是否同意她所提出的「憲法訴訟法」修正草案？大法官被提名人王碧芳坦言，立意良好，但可能造成憲法法庭癱瘓，她無法支持翁的提案。

立法院全院委員會繼續審查司法院大法官人事案，翁曉玲提問聚焦憲法訴訟法。王碧芳說，關於翁曉玲所提出的憲法訴訟法修正草案，立意良好，但因為很多案件裡頭，牽涉到大法官可能有些情形會出缺、辭職或各種情形，如果大法官出缺不足3分之2、10人，憲法法庭判決都沒辦法做，可能也無法受理。

翁曉玲反問，憲法法庭會永久無法運作嗎？大法官出缺跟憲法訴訟法有關嗎？出缺是否要盡快補齊？王碧芳表示，當然是，但制度規定還是要設想到一些因素，造成現有總額無法達到法定總額的情形，她比較無法支持委員的提案。

翁曉玲再問，最高行政法院是合議庭，是否需要滿額？王碧芳表示肯定，組成為5人，有排輪序。翁又反問，憲法法庭不需要滿額嗎？王回應，因為沒有候補，這是制度考量，建立候補機制的話，憲法沒有授權，可能也是困難的，德國聯邦憲法法院有兩庭，第一庭少了人，第二庭可以來支援。

翁曉玲直呼，她觀察這屆大法官，對別人很嚴格，對自己很寬鬆，大法官不需要改革嗎？王碧芳說，她覺得現在的憲法訴訟法很好。

翁曉玲提出宣告國會改革法案幾乎違憲的憲判字第9號，是否認為藐視國會違憲？王碧芳說，她予以尊重，至於她是否會宣告違憲，這是假設性問題，根據學理上的權力分立的動態平衡，不反對有個持續憲法對話，有什麼樣的案子進來，再來進入思辨。

關於有學者提出公投可複決憲法裁判，王碧芳認為，現行公投法有三個標的，包括法律複決、立法原則創制、重大政策創制跟複決，在現行法不可能做到，公投納入憲法法庭判決，可能造成憲判制度失靈，讓解釋憲法制度崩潰。