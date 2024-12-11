國民黨為聖誕節祈福 朱立倫：給人民好日子

「聖誕節是溫馨、祥和的日子，國民黨未來會努力帶給民眾更多好日子！」國民黨11日於黨部門口舉行耶誕點燈活動，現場許多人頭戴紅色耶誕帽，還有發放鮮紅蘋果，現場耶誕味相當濃厚。黨主席朱立倫說，很開心愈來愈多縣市也舉辦耶誕活動。

多位政要點燈祝福

國民黨11日晚間於黨部門口進行「聖誕點燈」活動，現場有詩班帶領，唱著「一同齊聲宣揚」、「平安夜裡真平安」與「至高之處」等聖歌，秘書長黃健庭也在詩班的行列中，他隨後帶領禱告說：「這一年，國家遭遇許多困難，但謝謝祢賜給我們不是膽怯的心，而是剛強仁愛謹守的心，讓我們可以度過各種難關。在此聖誕節期，我們把國民黨的未來交在你手中，求主引領我們走在公義的道路上，成為國家人民的祝福。」

除了黨主席朱立倫、秘書長黃健庭外，副主席連勝文、基隆市長謝國樑，國民黨立委賴士葆、謝衣鳳、許宇甄、葛如鈞、王育敏與黃仁，台北市議員柳采葳、曾獻瑩、鍾佩君，桃園市議員朱珍瑤與發言人楊智伃等人都與會參加點燈儀式。

帶給人民歡樂與平安

「耶誕節就是充滿歡樂、平安、溫馨的日子！」國民黨主席朱立倫笑說，他14年前首創「新北耶誕節」，讓孩子能夠感到歡樂，市民則覺得溫馨與平安，如今新北仍持續舉辦，而台北、基隆、桃園與台中等縣市也陸續興建耶誕廣場，還有舉行耶誕點燈活動。

朱立倫強調，耶誕節是耶穌降生的好日子，而國民黨就是了讓人民過好日子才創的政黨，他們會莫忘初衷、繼續努力。

藍營許願重返執政

黨部門口也設立了耶誕樹，讓與會者可以將「聖誕感恩祝福卡」掛在樹上並許願，被問到許的願望，賴士葆笑說「國民黨重返執政」，讓大家都拍手叫好。

最後與會者一起高唱「普世歡騰」，雖然天氣相當冷，但仍不減過耶誕節的溫暖，現場耶誕氛圍相當濃厚。【更多精采內容，詳見 】