柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案，今再度提訊民眾黨主席柯文哲，柯頂著ㄧ頭灰白髮下囚車。民眾黨立委黃國昌今被問及此事，他深深嘆口氣說，柯配合調查關了2個月還不夠，還要繼續延押，他們無法去看柯或交談，北檢卻放任特定媒體放話傷害柯文哲。

北檢偵辦京華城容積率案及政治獻金案，今第9度提訊民眾黨主席柯文哲，柯下午抵達北檢，下囚車頂著3分灰白髮，全程未發一語，在法警戒護下進入候審室，而柯滿頭白髮照片一出，引發外界關注。