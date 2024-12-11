柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣
台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案，今再度提訊民眾黨主席柯文哲，柯頂著ㄧ頭灰白髮下囚車。民眾黨立委黃國昌今被問及此事，他深深嘆口氣說，柯配合調查關了2個月還不夠，還要繼續延押，他們無法去看柯或交談，北檢卻放任特定媒體放話傷害柯文哲。
北檢偵辦京華城容積率案及政治獻金案，今第9度提訊民眾黨主席柯文哲，柯下午抵達北檢，下囚車頂著3分灰白髮，全程未發一語，在法警戒護下進入候審室，而柯滿頭白髮照片一出，引發外界關注。
黃國昌今下午突襲北分署時，被問及此事，黃先是深深嘆口氣，指柯配合調查關了2個月還不夠，還要繼續延押，「請問你們還要押多久？」每次看到那樣的畫面、照片，他們沒有辦法去看柯、跟柯交談、知道柯的想法，北檢卻放任特定媒體放話傷害他，當事人講話機會權利都沒有，但大家都很關心他，也很擔心他的身心狀況。
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