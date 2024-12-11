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陸生團訪台掀波 陸委會：已發函馬辦要求說明
陸生團成員先前訪台脫口「中國台北」掀波，陸委會今天表示，已經發函馬英九基金會要求說明，待其陳述意見後，會再對於行政懲處部分加以討論。
大陸委員會（陸委會）11日下午4時召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。
梁文傑表示，已經發函給馬英九基金會要求說明，請其陳述意見；將待其陳述意見後，再對於行政懲處部分加以討論，目前沒有辦法預估時程多久，因為也不清楚馬英九基金會需要多久時間回覆。
馬英九基金會今天宣布，前總統馬英九將於18至26日期間，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動、前往四川成都參訪。
梁文傑回應，馬英九有行動自由，管制期也已經結束了，對於其即將訪陸，沒有什麼特別的意見，「我們當然希望，做為前總統到訪大陸的話，還是不能夠（有）傷害台灣人民的感情（作為或發言）」。
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