翁曉玲問是否支持修正大法官總額 陳運財建議再研議

國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法惹議，她今天當面詢問大法官被提名人陳運財是否支持。陳運財表示，現有總額改為法定總額，沒辦法滿足憲法法庭作為保障基本人權守護者角色，建議再思考如何研議。

翁曉玲日前提出憲法訴訟法修正草案，增訂大法官「現有總額」為憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位，引發爭論。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人陳運財。翁曉玲詢問陳運財，她日前提出憲法訴訟法修法版本，提高審理憲法判決門檻，是否支持這個法案。

陳運財表示，他分成兩部分來看，其一是現有總額改為法定總額，目前外界有疑慮認為若大法官迴避或因故無法審查，確實擔憂可能沒辦法滿足憲法法庭作為保障基本人權守護者角色。

至於提高憲法法庭評議門檻，陳運財表示，憲訴法剛修正不久，是否可再花時間觀察憲法法庭司法審查情況，再思考如何研議修法。

談及前南投縣議員史雪燕遭內政部以違反國籍法解除議員公職，翁曉玲詢問，大陸人民是外國人嗎。

陳運財表示，就憲法基本人權而言，大陸人士應和國民一律保障，但因公共利益考量，參政權就有一定限制。

翁曉玲詢問，國籍法是採取什麼主義。陳運財表示，是採血統主義。