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陳運財：不贊成死刑 存廢與否為立院決行範圍

中央社／ 台北11日電

司法院大法官被提名人陳運財今天表示，他並不贊成死刑制度，不過這是基於自己是法律學者的見解跟想法，但他不會受這個想法、見解自我拘束。尊重死刑存廢是立法院政策決行的範圍，不是憲法法庭介入審查的問題。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人陳運財。陳運財現職為國立政治大學法律系教授，研究專長領域為刑事法類。

憲法法庭日前宣判死刑有條件合憲，死刑案件須經各級法院合議庭一致決。陳運財在口頭報告時表示，死刑存廢是一項重大的刑事政策公共議題，必須多方綜合考量死刑的阻嚇效果、被害人家屬感情、替代死刑的配套措施是否充足，以及輿論動向。

陳運財表示，他建議法制面首要應強化被害人法律扶助、補充詢問證人和被告，以及科刑的意見陳述等程序參與權，並提升死刑案件的實質有效辯護功能，司法及法務機關應該提供更多誤判的案例教材，促進公民理性對話。他表示，若人事審查能通過立法院同意，將以謙虛包容態度，做一位有溫度的大法官。

民眾黨立委麥玉珍詢問，民調顯示有超過8成民眾反對廢死，台灣還有37名死刑犯未執行，但大法官把死刑加嚴，這樣有傾聽民意嗎。

陳運財表示，憲法法庭應審酌民意，但是不受民意拘束，大法官負責解釋憲法，基本上都是從憲法角度進行審查，並不認定個案。

國民黨立委翁曉玲詢問，如何判死、如何執行死刑也該由大法官決定嗎。陳運財表示，死刑存廢是立法形成空間，但就個案是否適用死刑要件來判處死刑，這屬於法院認定範圍，就憲法法庭而言，則是基於生命權保障並參酌國際人權公約，必須是最嚴重的罪才能做成解釋。

翁曉玲追問，雖然陳運財曾表態反對死刑，但目前是支持憲判第8號判決嗎。陳運財表示，「是」，若他將來有機會擔任大法官，仍不應被既有學說見解和自身想法拘束，必須充分聽取個案意見。

陳運財在接受國民黨立委陳玉珍詢問時表示，他並不贊成死刑制度，不過這是基於他是刑事訴訟法學者的見解跟想法，但他不會受這個想法、見解自我拘束。

而陳運財在接受國民黨立委吳宗憲詢問時表示，如果將來有機會成為大法官，除非有更強烈的理由，例如個案上聽取當事人意見，多方意見搜集後，有不同的觀點跟理由，否則他會尊重過往大法官的解釋，死刑存廢是立法院政策決行的範圍，不是憲法法庭介入審查的問題。

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