民眾黨公布黨代表當選名單 有人因酒駕前科被剔除資格

民眾黨今天公布第三屆黨員代表當選人名單，有人遭到檢舉酒駕前科而遭剔除資格，同時也全數排除票數異常行為，預計明年1月19日召開黨員代表大會，改選第四屆中央委員暨中央評議委員。民眾黨發言人吳怡萱表示，相關檢舉皆依照規定處理。

民眾黨下午在官網公告，依據黨職人員選舉辦法規定，第三屆黨員代表選舉結果，經過選舉委員會審核通過，今天正式公告當選人名單，預計明年1月19日召開第三屆黨員代表大會，當天將進行第四屆中央委員暨中央評議委員改選，大會議程等相關事項將另行發布。

吳怡萱稍早透過文字表示，第三屆黨代表開票之後，民眾黨陸續收到檢舉，黨代表選委會啟動查核驗票機制，並且經過中央委員會通過決議，有關黨代表候選人遭檢舉有酒駕前科、資格不符，「經查核確有此事，剔除該候選人當選資格。」

吳怡萱說明，網路投票軌跡皆有跡可循，民眾黨選委會受理檢舉後，經過後台查核，票數異常行為已排除完畢。至於特定人士遭到質疑選舉不公，選委會收到檢舉後也將秉公處理，並且視情節送中評會議處。

吳怡萱說，民眾黨秉持公開透明的原則，相關檢舉皆依照規定處理，並且持續精進選務作業流程，以維繫選務公正。

民眾黨說明，對於黨員代表選舉結果有異議，應該在正式公告後3天以書面向黨部提出申訴，選舉委員會收到書面申訴後，會在5天內提出覆核結果，相關選舉爭議將併同申訴案件，由民眾黨選委會及中評會研議處置。