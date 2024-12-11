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死刑憲判「未讓死者家屬發言」 陳運財：確實規範不足

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院全院委員會今審查大法官被提名人陳運財。記者潘俊宏／攝影
立法院全院委員會今審查大法官被提名人陳運財。記者潘俊宏／攝影

憲法法庭9月宣判死刑部分合憲。國民黨立委吳宗憲今質詢司法院大法官被提名人陳運財，表示憲判字8號審理時，37名死刑犯辯護律師都在場，但卻未見死者家屬，幾乎碾壓式沒有被害家屬發言機會。陳坦言，確有規範不足，建議應要強化被害人法律輔助跟訴訟參與權。

立法院全院委員會今審查司法院大法官人事同意權，吳宗憲表示，尊重陳運財對於支持廢死的看法，但只要是法律系學生都會討論到死刑存廢跟安樂死，若只用理論就會是高談闊論，「老師您是學者出身，但我有20年實務經驗，看過血淋淋屍體，陪家屬走過，我對死刑再也沒懷疑過。」

吳宗憲說，陳運財以前認為被告跟被害者的權利要平衡，被害人要有訴訟參與權利，但此次憲判字8號審理中，37名死刑犯辯護律師都在場，但都沒有死者家屬，現場幾乎碾壓式，「這樣的憲法法庭審理，有無要改善之處？」

陳運財表示，這部分在憲法訴訟法跟相關細則有一定規範；被害人家屬訴訟參與部分，確實刑事訴訟程序上還有規範不足跟不周之處，「若憲法法庭有這情形，他會建議制度上應要強化被害人法律輔助跟訴訟參與權。」

陳運財也說，從科刑角度看，應該列入被害人感情在內，可以作為是否「最嚴重犯罪情節」的考慮因素，或許可作為量刑的考慮因素，並再強化被害人跟被害人家屬對科刑的陳述意見權，包括證據提出、被害情感評估等等，讓法院多元接觸正反證據。

至於被害人上訴權，陳運財表示，之前發表文章有對此持保留意見，因為目前告訴人會依判決結果決定是否請檢察官上訴，檢察官也會為被害人提起上訴，但是否要直接在法律中規定，「我認為影響不大。」

死刑 法律系 陳運財

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