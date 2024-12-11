快訊

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

謝宜容裁定收押禁見 疑數起多項工程、採購涉貪待追

聽新聞
0:00 / 0:00

影／如何防止大法官擴權？陳運財與翁曉玲意見相左

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院院會今天審查大法官被提名人陳運財，陳運財認為立法者若違憲審查立法後還需要經過憲法法庭的釋憲結果，這是一種保護機制。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查大法官被提名人陳運財，陳運財認為立法者若違憲審查立法後還需要經過憲法法庭的釋憲結果，這是一種保護機制。記者潘俊宏／攝影

大法官近日針對國會擴權案多項違憲及死刑部分合憲但必須限縮範圍的釋憲結果，社會輿論沸沸揚揚。大法官被提名人陳運財今天到立院備詢審查，國民黨立委翁曉玲詢問如何防止大法官擴權，陳運財表示可能訴諸公投等民意是一種方法，但最後還需要經過憲法法庭認定，遭翁曉玲批評大法官是太上皇。

陳運財表示，他認為憲法法庭是維護權力分立與人民權利來做審查與憲法訴訟，至於如何防止大法官擴權，目前可能有兩種方式，一種是透過立法院的間接民意，一種是透過公民投票的方式，不過最後公投的結果還需要經過憲法法庭的審查。

翁曉玲無法接受這種解釋，認為大法官這樣就無限大、變成太上皇了。陳運財對此解釋，立法院如果經過公民投票的結果來立法，但也有一些情況可能會進到憲法法庭來審判，畢竟憲法法庭是國家法律最高機構，也是釋憲者在憲法容許違憲審查的保護機制。

立法院院會今天審查大法官被提名人陳運財，陳運財認為立法者若違憲審查立法後還需要經過憲法法庭的釋憲結果，這是一種保護機制。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查大法官被提名人陳運財，陳運財認為立法者若違憲審查立法後還需要經過憲法法庭的釋憲結果，這是一種保護機制。記者潘俊宏／攝影

大法官 憲法法庭 權力 死刑 翁曉玲 釋憲 陳運財

延伸閱讀

賴士葆：聽姚立明答詢 就知恐龍法官的由來

縱火奪8命免死 朱立倫：大法官人事審查一定堅定立場

藍委問廢死態度 張文貞：捍衛憲法法庭裁判

死刑須一致決 司法院長被提名人張文貞：美國聯邦法院也是

相關新聞

京華城案偵結倒數...第九度提訊柯文哲 銀髮3分頭現身

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案，今第9度提訊民眾黨主席柯文哲，柯距離光頭造型曝光已近1個月，今下午抵達北檢，下...

縱火奪8命不算「最嚴重罪行」？大法官被提名人陳運財：無法判斷

新竹正義輪胎行2年前縱火案釀8死，一審原判凶手陳彥翔死刑，但憲法法庭今年作憲判8號判決，高等法院今改判無期徒刑。國民黨立...

陸委會發公文要馬英九基金會說明 蕭旭岑：收到後回覆

馬英九基金會邀請的陸生團，因「中國台北」言論引發爭議延燒。陸委會今表示，已寄出公文希望馬英九基金會陳述意見。馬英九基金會...

民眾黨公布黨代表當選名單 有人因酒駕前科被剔除資格

民眾黨今天公布第三屆黨員代表當選人名單，有人遭到檢舉酒駕前科而遭剔除資格，同時也全數排除票數異常行為，預計明年1月19日...

108課綱弊端重重 教部進場「微整形」就能回春？

行政院函請立法院推舉社會公正人士組成高中以下課程審議會，立法院為此正研商各黨團推舉事宜；教育部日前也開始進行學生代表的遴選程序。教育部長鄭英耀上任後強調課綱沒必要十年一改，直說任內不會有118課綱，只會微調現有課綱，並納入AI。但108課綱衍生的遺毒持續在教學現場發作，如今啟動課審，「羞羞臉」的108課綱該如何「修修臉」，進場微整就能回春？

死刑憲判「未讓死者家屬發言」 陳運財：確實規範不足

憲法法庭9月宣判死刑部分合憲。國民黨立委吳宗憲今質詢司法院大法官被提名人陳運財，表示憲判字8號審理時，37名死刑犯辯護律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。