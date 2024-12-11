賴清德：民主台灣繼續走向世界 絕不走回頭路

兼任民進黨主席的總統賴清德今天向中常會報告這次出訪的三大收獲，包括深化台灣與友邦情誼、開啟「價值外交」的新時代、凝聚海外挺台灣的力量；此外，昨天是世界人權日，他重申，民主台灣會繼續走向世界，絕對不會走回頭路。

民進黨下午召開中常會，賴清德向中常委們提到，他上週完成就職總統後的首次出訪。這趟7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，前往太平洋友邦國家馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，並過境美國夏威夷和關島。

賴清德說，這次出訪有3項重大收獲，第一是深化跟友邦情誼，台灣與3個太平洋友邦，共享南島語族文化以及對民主自由價值的堅持。除了友邦熱烈的歡迎之外，台灣和3個友邦，在公衛、糧食、氣候變遷、數位轉型以及海事安全，都有許多具體合作成果。

賴清德表示，他相信，這些成果都能夠進一步鞏固、深化台灣跟友邦之間的情誼。

至於第二項收獲，賴清德說，台灣開啟了「價值外交」的新時代。這3個友邦面對極權主義的擴張，以勇敢的態度，堅定支持民主自由普世價值，並繼續與台灣站在一起。在過境美國夏威夷及關島時，州長、總督、當地的議會與政要，也都強調共享民主價值的重要性。

賴清德指出，台灣的民主自由是許多前輩犧牲奉獻，才爭取到的成果，如今民進黨肩負起守護民主自由責任，不只要團結全體國民，更要與世界民主陣營站在一起，共同抵禦極權主義擴張，也促進彼此繁榮發展。

他說，第三項收獲是凝聚海外挺台灣的力量，這次出訪，非常感謝許多僑胞從各地遠道而來，共聚一堂、彼此團結一心，共同為台灣貢獻心力。

賴清德表示，關島議會連續4年通過決議，支持台灣的國際參與。夏威夷州議會更送給台灣人民美國國旗和夏威夷州州旗，代表對台灣的熱烈支持。

他說，挺台灣的力量，不分海內外的人民，在全球各地的僑胞、友邦國家以及民主夥伴對台灣的大力支持，都透過這次的出訪凝聚在一起。

另外，昨天是12月10日世界人權日，賴清德說，他要勉勵全體黨公職謹記為台灣民主、自由、人權勇敢付出的前輩，並且持續努力堅持民主、自由的憲政體制，確保人權深化。

他強調，過去民進黨爭取民主，現在要守護民主，民主台灣會繼續走向世界，絕對不會走回頭路。