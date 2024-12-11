完成首次出訪 賴總統：民主台灣繼續走向世界

身兼民進黨主席的賴清德總統，他今天在民進黨中常會表示，上周五，他完成了就職總統後的首次出訪、為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，民主台灣會繼續走向世界，絕對不會走回頭路。

賴總統指出，這次出訪有三項重大收穫，第一是深化跟友邦的情誼，與三個太平洋友邦，共享南島語族文化，以及對民主自由價值的堅持。除了友邦熱烈的歡迎之外，也看到台灣和三個友邦，在公衛、糧食、氣候變遷、數位轉型，以及海事安全上，都有許多具體的合作成果。相信這些成果都能夠進一步鞏固、深化台灣跟友邦之間的情誼。

賴總統說，第二項收穫是開啟了「價值外交」的新時代。這三個友邦面對極權主義的擴張，以勇敢的態度，堅定支持民主自由的普世價值，並繼續與台灣站在一起。在過境美國夏威夷及關島時，州長、總督、當地的議會與政要，也都強調共享民主價值的重要性。

賴總統表示，第三項收穫是，凝聚海外挺台灣的力量，這次出訪，非常感謝許多僑胞朋友，從各地遠道而來，共聚一堂，彼此團結一心，共同為台灣貢獻心力。

賴總統指出，關島議會連續四年通過決議，支持台灣的國際參與；夏威夷州議會，更送給台灣人民美國國旗和夏威夷州州旗，代表對台灣的熱烈支持。挺台灣的力量，不分海內外的國人，在全球各地的僑胞朋友、友邦國家、以及民主夥伴對台灣的大力支持，都透過這次的出訪凝聚在一起。

賴總統也提及，昨天12月10日是世界人權日，要特別勉勵全體黨公職，謹記為台灣民主、自由、人權勇敢付出的前輩，並且持續努力堅持民主、自由的憲政體制，確保人權的深化，過去民進黨爭取民主，現在要守護民主。