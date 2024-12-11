民進黨關注選罷、憲訴、財劃3法案 嚴防國民黨本會期闖關

民進黨今天舉行中常會。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤會中報告，據黨團掌握，國民黨主席朱立倫已下令，選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，是三項要在本會期闖關三讀的法案，是民進黨團列為最高度關注的三大法案，會嚴防到底。

吳思瑤指出，除了三大法案，反年改修法、總預算案也是黨團高度關注焦點；此外，民進黨團也希望在本會期盡快協調，把攸關運動部成立的「運動部組織法」盡快推動。

據轉述，民進黨秘書長林右昌在黨務報告分享，日前代表民進黨訪日，和跨黨派日本政要都進行交流，未來也希望建立起更密切交流管道；南投縣草屯鎮長補選，民進黨已決定派出議員蔡銘軒投入補選，中央黨部會全力支持。