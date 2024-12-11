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中共大規模軍演 卓揆：北京當局應即刻停止不當行為

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

大陸解放軍近日進行大規模軍演，對此，行政院長卓榮泰11日也嚴正的表示，北京當局即刻停止這樣的不當的、不必要的非理性行為，未來兩岸的交流才能夠健康有序的發展。

卓榮泰指出，近日間中國大陸的軍機、軍艦，用這樣的方式進行任何的演訓，再一次對印太地區、整個台海的和平穩定，造成這種威脅，他認為不僅是台灣關切，舉世民主夥伴國家都非常地關切。從他分布的圖形來看，包括日本、菲律賓的臨近海域，都是在他的軍機、軍艦的環繞當中。「我嚴正地期待，北京當局即刻停止這樣的不當的、不必要的非理性行為，未來兩岸的交流才能夠健康有序的發展。」

近期也傳出台北市政府將舉辦城市論壇，對此，卓榮泰說，建議台北市政府要借用前幾天馬英九基金會所辦的那樣的活動，所帶來的社會討論，跟引起的一些對這個活動不同的評價，到底這樣對國內的各種情勢是好與壞，希望台北市政府能夠審慎地去評估。如果一定要這樣辦理，也要在兩岸的關係能夠平緩、和緩的情況底下，對來訪的各位朋友要做很好的溝通跟有效的管理，那麼才能夠不會繼續引起不必要的衝突。

卓榮泰也提到，至於前總統馬英久，他如果到中國大陸去，能夠像中國大陸來的學生一樣，勇敢地講出他是中華民國的前總統，「那我覺得我還是樂觀其行，但是我希望他能夠為台灣、為國人，能夠出一口氣。」

此外，近期有網紅公布中國大陸統戰紀錄預告片，中共黨媒提及藍營議員詹江村，更出現民眾黨主席柯文哲的賀聯，外界關切有關單位是否要介入調查。卓榮泰則說，涉及到國安、涉及到司法，自有法律跟相關的單位會去做調查和處理。但是過去很多的傳言，在這個影片當中都看到了，據據實實地呈現出來，這一點應該讓國人心裡足以為戒，也希望未來在經過這樣的事件之後，兩邊之間任何的交流，所有的國人一定要提高警覺，所有的國人一定要站在台灣的立場，所有的國人一定要有這種心理的準備，否則在被利用的情況底下，他認為這樣對自己，而且對他的家人，對他的朋友都不是一個很好的交代。

北京 卓榮泰 軍演

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