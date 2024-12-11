中國大規模軍事行動 李問：總統及國安團隊全盤掌握

中國軍機艦近日大規模集結包圍第一島鏈，總統府今天表示，這是公然破壞區域安全、穩定現狀，且為國際投入不安變數，呼籲中國當局立即停止一切挑釁行為。總統府發言人李問表示，總統賴清德與國安團隊密切關注，且全盤掌握所有情勢。

李問中午接受網路節目「齊有此理」訪問，談到中國近日對第一島鏈採取大規模軍事行動，總統賴清德的準備與因應時說，對中國近日大規模軍事活動，國防部已開設應變中心，包括總統及國安團隊都密切掌握與關注所有情勢。

主持人追問總統是否召開國安會議，李問說，總統與國安團隊都密切關注，且全盤整握所有情勢。國防部也提到指導各級部隊嚴密監控敵情，高度戒備，確保國家安全。不管中共是否宣布演習，實際行為都對整個區域、對台灣還有第一島鏈其它國家產生壓力與威脅，所以都要嚴密進行監控，確保各項安全情勢。

他指出，中國這次軍事活動的範圍，海域範圍非常廣，目標不只侷限在台海、也不只是針對台灣，而是在整個第一島鏈地區進行軍事活動，對西太平洋地區的更多國家進行恫嚇。中國的行為破壞區域和平穩定，軍事活動範圍包括日本、菲律賓周遭海域甚至延伸到第一島鏈和第二島鏈之間，造成周遭國家的不安與關切。

他表示，中國如此大規模的軍事行動，如果聲稱是因為賴總統出訪，這明顯是一個藉口、而且無法說服國際社會，因為台灣的總統有權力與國際友邦進行交流、與國際社會友善互動，如果為了警告台灣，卻用軍艦在日本和菲律賓周遭海域活動，顯然不符合邏輯思考。

他強調，台灣正常對國際社會的貢獻與交流不應該成為中國軍事行動的藉口，或被任何國家拿來當作對區域挑釁、破壞和平穩定的理由。

他表示，感謝許多民主夥伴仗義執言，美國國防部部長也批評中國的脅迫行徑，另外美國國務院昨天的發言，呼籲中國保持克制，強調賴總統的例行過境美國不應被當成對台施加軍事壓力的藉口。這也可以看出來，中國大規模軍演的行為，並不符合國際社會的期待，再多的飛機與軍艦也無法贏得國際社會的尊敬。

李問強調，國際社會對於台灣所受到的安全威脅，關注面向愈來愈廣泛，以前只關注傳統軍事上的威脅與入侵，但是現在也會關注各種不同灰色地帶的侵擾、對台灣資訊安全的攻擊、假訊息的攻擊，這些國際智庫，學者甚至國會議員更能清楚明白台灣所受到的攻擊與威脅是複合式、是各種不同面向的。

他說，這次總統出訪，與邦交國的合作與計畫都是公益性質且對太平洋友邦提出正面的發展模式，若以總統出訪作為大型軍事行動的理由，邏輯上完全說不過去。

針對中國擾台各種行徑，李問表示，關注與揭露資訊就是一種反擊的方式，當台灣方面揭露這些不同的樣態、分析與了解，可與國際社會一起討論並且提出警告。