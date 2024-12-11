王金平兩岸論述 民進黨團：主權相同就是一國兩制

立法院前院長王金平日前拋出「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」的兩岸論述。民進黨立法院黨團今天表示，治權就是主權，「既然主權相同，不就是一國兩制嗎？」王金平主張是唱和中國老掉牙的一國兩制，以王金平的高度與智慧，這樣的說法令人非常遺憾。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，正巧王金平赴立院拜會國民黨團，對於兩岸論述遭指是一國兩制，王金平回應，「請他講出他要怎麼走，才能夠解決國內和諧、兩岸和平的問題」，不要光是只有批評，如果那麼厲害，就盡快想如何解決國內政治紛爭、對立的問題，這麼嚴重的衝突，難道不設法解決嗎，還是要放著不管。

民進黨團幹事長蔡易餘指出，若主權相同，不就是一國兩制嗎，這是從王金平的論述去推演得到的結果。台灣有自己的主權，當台灣無法堅持主權，去附和中國宣稱台灣主權不存在時，就會面臨國際上被打壓，無法加入國際組織，國家優秀運動選手會被欺負，在國際上無法用台灣名義參賽，台灣無法在國際上行使主權。

蔡易餘提到，王金平的主張弱化了主權，就是一國兩制，也是中國要的目的，所有人要思考如何捍衛台灣主權，而不是在中國設定的框架下，用很多華麗詞語，跳不出中國設定的一中框架。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，治權就是主權，唱和中國老掉牙的一國兩制，若以王金平的智慧、高度，聽聞其主張，非常遺憾。

吳思瑤也說，歡迎王金平回到立法院，懇切建議應指導國民黨團在議事攻防上，要符合議事規則，用合宜方式推動福國利民法案，而不是毀憲亂政，破壞國會秩序，也建議王金平向立法院長韓國瑜分享跟傳授，如何發揮調和鼎鼐、如何用高度智慧領導國會的經驗，讓韓國瑜擺脫韓總機的主持議事風格，持續讓台灣國會走向民主正軌。