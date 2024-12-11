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軍演恐波及雙城論壇 朱立倫籲民進黨勿阻兩岸交流

攝影中心／ 記者林俊良／台北即時報導
預計下周登場的台北上海雙城論壇，傳出陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，不希望民進黨因意識形態耍小手段，阻礙兩岸交流。記者林俊良／攝影
預計下周登場的台北上海雙城論壇，傳出陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，不希望民進黨因意識形態耍小手段，阻礙兩岸交流。記者林俊良／攝影

預計下周登場的台北上海雙城論壇，傳出陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，不希望民進黨因意識形態耍小手段，阻礙兩岸交流。

朱立倫今在中常會指出，兩岸要交流不要交惡，要對話取代對抗，這是國民黨長期堅持的立場。副主席夏立言與副秘書長江俊霆正在上海參加台協交接典禮；馬英九基金會日前邀請年輕學子到台灣，普遍也受到很多年輕人的歡迎，過程中綠營不斷惡意攻擊、惡意扭曲，希望造成兩岸對立對抗，實在非常遺憾。

朱立倫提到，前總統馬英九下周將率大九學堂的學子到大陸參加青年交流活動，國民黨表達最高的祝福，也謝謝馬英九的辛勞，希望年輕人透過交流，讓兩岸更和平、敵對氣氛降得更低，城市交流更是如此。希望雙城論壇辦得愈成功愈好，讓兩岸透過交流，把緊張對立的氣氛降低，這是國民黨共同的期待。

預計下周登場的台北上海雙城論壇，傳出陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡。國民黨主席朱立倫表示，讓兩岸更和平、敵對氣氛降得更低，城市交流更是如此。希望雙城論壇辦得愈成功愈好，讓兩岸透過交流，把緊張對立的氣氛降低，這是國民黨共同的期待。記者林俊良／攝影
預計下周登場的台北上海雙城論壇，傳出陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡。國民黨主席朱立倫表示，讓兩岸更和平、敵對氣氛降得更低，城市交流更是如此。希望雙城論壇辦得愈成功愈好，讓兩岸透過交流，把緊張對立的氣氛降低，這是國民黨共同的期待。記者林俊良／攝影

國民黨 朱立倫 陸委會 雙城論壇 馬英九基金會

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