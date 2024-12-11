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王世堅點名3人選適合戰北市長 稱自己沒有考慮

中央社／ 台北11日電

外傳社民黨台北市議員苗博雅可能與民進黨合作參選台北市長，民進黨立委王世堅今天說，外界點名的苗博雅、民進黨立委吳思瑤莊瑞雄都是參選台北市長合適人選，「我沒有考慮我自己」。

對於2026地方選舉布局，吳思瑤、王世堅等人都被點名對決現任市長蔣萬安，近期也傳出，苗博雅可能與民進黨合作參選台北市長。

苗博雅近日被詢及相關議題提到，此時被點名就是成箭靶，會做好該做的事，且可被當成打下關鍵分數的棒球員也能掩護隊員，最重要是台灣隊要贏。

吳思瑤昨天回答媒體詢問提到，就人選來說，苗博雅是奇兵，是好人才，能爭取跨世代認同及跨黨派支持，她非常肯定苗博雅。

吳思瑤表示，民進黨2026年縣市長選舉會循黨內機制進行，無論是黨內自提或跨黨合作都是選項，會推出最強、最適任及最具競爭力的人選。

王世堅今天出席民進黨中常會，也遇到媒體堵訪追問台北市長選戰。王世堅說，吳思瑤、莊瑞雄都蠻適合，「我沒有考慮自己」，而且兼任民進黨主席的總統賴清德已經鄭重要求，要在各自崗位上為國家社會做事，現在不討論2026選戰。

傳出苗博雅可能是奇兵，未來是否應先啟動入黨程序；王世堅說，苗博雅也很好，要不要入黨是細節問題，人選適不適合比較重要，現在被點名的3人都是好人選。

吳思瑤 民進黨 王世堅 苗博雅 莊瑞雄 蔣萬安

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