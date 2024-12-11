共軍演習下雙城論壇是否舉辦 卓榮泰：北市府應審慎

共機近日頻繁擾台，而台北上海雙城論壇預計17日登場，各界關注是否照常舉行。行政院長卓榮泰今天表示，建議台北市政府參照先前陸生團來台時的不同評價，審慎評估是否舉行，若一定要舉行，「對來訪的各位朋友要做很好的溝通跟有效的管理」，避免引起不必要衝突。

雙城論壇預計17日登場，陸委會正進行雙城論壇人員的入境審核，各界關注雙城論壇是否照常舉行。卓榮泰今天出席「IT Matters Awards」頒獎典禮前受訪表示，中國軍機、軍艦近日演訓，再次對印太地區、台海和平穩定造成威脅，從演訓分布圖形來看，包括日本、菲律賓的鄰近海域都在共機的軍機、軍艦環繞中，引起台灣以及民主國家的關心。

卓榮泰強調，嚴正期待北京當局即刻停止不當的、不必要的非理性行為，未來兩岸交流才能健康永續交流。

關於雙城論壇是否如常舉行，卓榮泰則表示，建議台北市政府參照馬英九基金會日前邀請中生團來台時的不同評價，審慎評估，若評估後仍要辦理雙城論壇，希望要在兩岸和緩情況，且對來訪友人有很好的溝通及有效管理，才能避免引起不必要衝突。

另外，馬英九基金會今天指出，應大陸方面邀請，前總統馬英九將於18日至26日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。卓榮泰對此則表示，馬英九如果到中國大陸，可以勇敢說出中華民國前總統，那他樂觀其成，「希望他（馬英九）為台灣國人出一口氣」。

此外，網紅八炯近日揭露中共收買台灣網紅，卓榮泰強調，此事涉及國安與司法，自有法律跟相關單位調查跟處理，而網紅影片呈現過去很多傳言，民眾應該引以為戒，對於雙邊交流一定要提高警覺，且要站在台灣立場、做好心理準備，避免被利用。