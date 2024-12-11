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勞團抗議政府擬開放服務業移工 卓榮泰：優先進用本勞

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰。記者杜建重／攝影

外傳政府將開放服務業有條件申請外籍移工，勞團痛批行政院長卓榮泰站在資本家那方，未顧及本勞權益。卓榮泰指出，政府討論補充國家勞力不足時，無論如何都會將優先進用本國勞工，視為永遠不變的定律。他也預告，自己會再利用更多時間與勞團溝通。

全國商業總會昨天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，爭取服務業引進外籍移工。卓會中指出，政府將在明年農曆年後提出全國性勞工政策，期盼同時提升國內勞工薪資並適度引進外籍移工。

日前工會團體才因國定假日、加班費率議題在勞動部前發起絕食活動，工會團體今集結民進黨中央黨部對街，抗議賴總統、卓榮泰跟資本家站一起，昨晚見了商業領袖，勞動部馬上就規劃開放引入服務業移工。

對此，卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮前回應媒體提問，他說，國內百工百業人力不足是普遍存在的現象，政府不能漠視或不願面對；這幾年以來，政府連續多年 調整最低工資，全面照顧勞工基本權利，這兩者之間，政府必須取得更高的折衷跟平衡點。

卓榮泰指出，在勞動部長洪申翰上任之初，他請求洪盡速完成三項工作，包括好好整頓勞動部內部的工作程序，為全國勞工朋友塑造更合理、優良、友善的職場環境，第三則是希望就各產業需求、國家整體發展需求，提出一套全面性的全國勞工政策，當中當然包含如何面對、解決缺工問題，移工只是其中的一部分。

卓榮泰強調，政府在討論任何補充國家勞力不足的情況下，無論如何，在處理邏輯、法定狀況下，保障、優先進用本國勞工，是永遠不變的定律，各界不用懷疑。他也預告，自己會再利用更多時間與勞團溝通，相信有助於政府塑造好的勞工職場環境，也有助於全國產業跟經濟發展。

勞動部 卓榮泰 移工

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