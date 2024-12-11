快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九將率大九學堂訪陸 吳思瑤：別一錯再錯成歷史罪人

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九本月18日至26日將率「大九學堂」學員，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，馬英九剛把共青團帶來台灣統戰，引發非常多對立、分化、衝突，馬英九卻沒記取教訓，一錯再錯，還要把人帶到中國去，將成為歷史的罪人。

吳思瑤指出，馬英九日前把共青團帶來台灣統戰，引發非常多對立、分化、衝突，讓原本交流美意不翼而飛，留下撕裂跟傷害，以及台灣跟中國間更難以跨越的鴻溝，因為民主自由的生活方式跟中國威權專制就是不同。

吳思瑤說，馬英九如果沒記取教訓，還要把人帶到中國去，在錯的時間做錯的事情，一錯再錯，將成為歷史罪人。

吳思瑤也呼籲台北市長蔣萬安，若執意要舉辦雙城論壇，應該共青團作為借鏡好好檢討，否則走到哪都會有抗議跟不滿。

吳思瑤 統戰 馬英九

延伸閱讀

綠委提蔣家祖訓三原則 喊話蔣萬安別錯的時間做錯事　

再訪陸 ! 馬英九18日率青年參訪哈爾濱、成都

吳思瑤稱蔣萬安雙城跳票...將推最強市長人選 北市反擊：滿腦子選舉

政院傳職場霸凌 吳思瑤：立院應全面檢討法規並提修法

相關新聞

何賴傑：高比例民意反廢死 因死刑和無期徒刑跳躍太大

立法院全院委員會今繼續審查大法官人事同意權案。國民黨立委牛煦庭詢問對死刑存廢的態度。大法官被提名人何賴傑表示，他反對死刑...

傳陸委會出手卡掉雙城論壇 李彥秀：不用自己嚇自己

台北雙城論壇傳出恐因中國大陸軍演，陸委會不排除出手喊停。國民黨立委李彥秀表示，台灣不需自己嚇自己，兩岸需要對話，而不是喊...

駁兩岸新論述是一國兩制 王金平：厲害就講怎麼解問題

立法院前院長王金平日前提出新兩岸論述，有綠委批是「一國兩制」。王金平今日表示，要批評的人請講出國內怎麼做，可以促進國內團...

小琉球遊客爆量衝擊珊瑚生態 監院糾正海委會等4機關

監察院今天表示，小琉球沿海珊瑚礁生態系長期遭人為活動破壞，珊瑚覆蓋率平均僅1成，主管機關評估遊憩承載量時沒有考量對海洋生...

勞團抗議政府擬開放服務業移工 卓榮泰：優先進用本勞

外傳政府將開放服務業有條件申請外籍移工，勞團痛批行政院長卓榮泰站在資本家那方，未顧及本勞權益。卓榮泰指出，政府討論補充國...

馬英九將率大九學堂訪陸 吳思瑤：別一錯再錯成歷史罪人

前總統馬英九本月18日至26日將率「大九學堂」學員，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。