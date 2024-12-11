馬英九將率大九學堂訪陸 吳思瑤：別一錯再錯成歷史罪人

前總統馬英九本月18日至26日將率「大九學堂」學員，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，馬英九剛把共青團帶來台灣統戰，引發非常多對立、分化、衝突，馬英九卻沒記取教訓，一錯再錯，還要把人帶到中國去，將成為歷史的罪人。

吳思瑤指出，馬英九日前把共青團帶來台灣統戰，引發非常多對立、分化、衝突，讓原本交流美意不翼而飛，留下撕裂跟傷害，以及台灣跟中國間更難以跨越的鴻溝，因為民主自由的生活方式跟中國威權專制就是不同。

吳思瑤說，馬英九如果沒記取教訓，還要把人帶到中國去，在錯的時間做錯的事情，一錯再錯，將成為歷史罪人。

吳思瑤也呼籲台北市長蔣萬安，若執意要舉辦雙城論壇，應該共青團作為借鏡好好檢討，否則走到哪都會有抗議跟不滿。