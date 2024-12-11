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陸大量軍機艦侵擾台 總統府：公然破壞區域安全現狀

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
針對中國連日在第一島鏈區域出動大量艦艇進行軍事活動，並派遣大量軍機艦侵擾台灣。總統府發言人郭雅慧今天表示，北京當局這樣的行徑，是對印太區域安全穩定現狀的公然破壞。圖／聯合報系資料照片
針對中國連日在第一島鏈區域出動大量艦艇進行軍事活動，並派遣大量軍機艦侵擾台灣。總統府發言人郭雅慧今天表示，北京當局這樣的行徑，是對印太區域安全穩定現狀的公然破壞。圖／聯合報系資料照片

針對中國大陸連日在第一島鏈區域出動大量艦艇進行軍事活動，並派遣大量軍機艦侵擾台灣。總統府發言人郭雅慧今天表示，北京當局這樣的行徑，是對印太區域安全穩定現狀的公然破壞，更為國際社會投入不安變數，呼籲中國當局應善盡區域成員義務，立即停止一切挑釁行為。

郭雅慧表示，中華民國台灣總統出訪是慣例，台灣對外進行正常的國際交流更不是中國挑釁的藉口。對於中國的挑釁，國軍對於台海情況皆有全面掌握，並能有效應處，確保國家安全無虞，請國人放心。

總統府發言人李問今接受網路節目「齊有此理」訪談時表示，針對中國這次大規模軍事活動，國防部已開設應變中心，賴清德總統與國安團隊都密切關注與掌握所有安全情勢。國防部已指導各級部隊嚴密監控敵情、高度戒備，來確保國家安全。

李問表示，中國這次軍事活動的範圍海域非常廣，目標不只針對台海與台灣，而是整個第一島鏈地區，包括日本、菲律賓周遭海域，甚至延伸到第一島鏈和第二島鏈之間，中國是對西太平洋地區的更多國家進行軍事恫嚇，造成周遭國家的不安與關切。

李問說，如此大規模的軍事活動，如果中國聲稱是因賴總統出訪太平洋友邦才進行大規模軍事活動，明顯是藉口且無法說服國際社會。台灣總統有權利跟友邦進行友善交流，如果為了警告台灣，卻用軍艦在日本和菲律賓周遭海域活動，顯然不符合邏輯思考。

李問說，感謝許多民主夥伴仗義執言，美國國防部長奧斯丁批評中國對區域採取「脅迫行徑」，美國國務院昨也呼籲中國保持克制，並強調賴總統的例行過境，不應被當成對台施加軍事壓力的藉口。

國防部 李問 總統府發言人

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