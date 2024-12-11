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京華城案偵結倒數...第九度提訊柯文哲 銀髮3分頭現身

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署今提訊柯文哲，柯距離光頭造型曝光已近1個月，今下囚車頂著3分頭銀髮現身。記者曾原信／攝影
台北地檢署今提訊柯文哲，柯距離光頭造型曝光已近1個月，今下囚車頂著3分頭銀髮現身。記者曾原信／攝影

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案，今第9度提訊民眾黨主席柯文哲，柯距離光頭造型曝光已近1個月，今下午抵達北檢，下囚車頂著3分頭銀髮，尚未再剃頭，未發一語在法警戒護下快速進入候審室。

北檢今上午傳喚木可公關公司李文娟應訊，釐清有無侵占政治獻金。全案逼近偵結期限，檢廉調偵查倒數，為了鞏固被告等人涉貪汙圖利、行收賄等犯罪事實，本周密集提訊柯文哲等在押被告，鞏固犯罪事實並讓其等最後陳述意見，全案最晚將預計在12月27日偵結。

檢方調查京華城案容積率，懷疑官商勾結護航京華城，柯文哲涉貪汙圖利罪遭延押獲准。檢方懷疑，威京集團透過北市議員應曉薇陳情拜訪時任台北市副市長、京華城案專案管理人彭振聲，陳情討論容積率，並以都市計劃法第24條規定自提細部計劃修訂案，參採「都市更新建築容積獎勵辦法」，法外創設「韌性城市貢獻、智慧城市貢獻、宜居城市貢獻」等三項獎勵項目。

檢方懷疑，威京集團向北市都發局申請爭取20%容積獎勵，並自購30％容積移轉，容積率560%一路暴增到840%，鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元；威京集團高階幹部7名成員捐給民眾黨政治獻金210萬為「前金」，容積率擴增到840%沈慶京涉貪汙行賄柯文哲1500萬元作為「後謝」。

政治獻金部分，柯文哲競選經費透過多筆「授權金」轉入木可公關公司，金額達1300萬，懷疑木可販售ＫＰ聯名商品等金流，釐清是否透過木可公關公司虛報項目挪用政治獻金，涉犯背信、侵占、偽造文書等罪嫌，也會一併釐清柯競選總統的募款QR code，是否連結到木可公關。

台北地檢署今提訊柯文哲，柯距離光頭造型曝光已近1個月，今下囚車頂著3分頭銀髮現身。記者曾原信／攝影
台北地檢署今提訊柯文哲，柯距離光頭造型曝光已近1個月，今下囚車頂著3分頭銀髮現身。記者曾原信／攝影

容積率 政治獻金 柯文哲

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