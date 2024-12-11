放火殺全家憲判後逃死 王鴻薇：我國司法正義完全就是笑話

縱火燒死8名至親的被告陳彥翔一審被判死刑，在憲判8號限縮死刑適用後，台灣高等法院今改判無期徒刑。國民黨立委王鴻薇表示，殺全家自首可逃死，形同我國司法正義完全就是笑話，不曉得這些宣判實質廢死的大法官、判決逃死法官，要如何面對這8條人命。

王鴻薇表示，陳彥翔因欠債缺錢，又為了誰洗碗的瑣事而與家人口角，憤而潑汽油燒店燒家，導致包含他媽媽、妹妹、妻子、3名子女、大嫂、姪女在內，共8名家人命喪火窟，僅父親逃過一劫，新竹地院去年9月一審時認定其罪無可恕判決死刑，沒想到高等法院審理後竟然改判改為無期徒刑。

王鴻薇指出，這同時也是憲法法庭作出憲判8號之死刑釋憲判決後，第一件一審宣告死刑上訴二審審理後宣判「逃死」，為實質廢死開了第一槍惡例。

王鴻薇提到，該案起訴檢察官於起訴書中痛批，陳彥翔犯後還矢口否認，認為陳彥翔泯滅天良，建請判處死刑。更可惡的是一審訴訟過程中，陳彥翔雙手插口袋、滿臉不在乎地說，「我沒有上訴，是律師幫我上訴的。」法官再問「有沒有承認犯罪？」被告根本連答都懶得答，後來才承認放火否認殺人。

王鴻薇批評，高院改判原因也讓人無法接受，竟然是自首減刑，尤其參閱判決書中說，「難認其屬「狡黠陰暴」而自首之人」，爰依刑法第62條前段自首之規定，依法減輕其刑為無期徒刑。殺全家自首可逃死，形同我國司法正義完全就是笑話，不曉得這些宣判實質廢死的大法官、判決逃死法官，要如何面對這8條人命。