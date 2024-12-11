傳陸委會出手喊停雙城論壇 許宇甄：將兩岸推向對立深淵

台北雙城論壇傳出因中國大陸軍演，陸委會不排除出手喊停。國民黨立委許宇甄今天表示，民進黨政府若取消雙城論壇，就是赤裸裸地切斷兩岸溝通的最後一條橋梁，這樣的決策不僅是對台灣人民未來的不負責任，更是將兩岸推向對立的深淵。

許宇甄表示，雙城論壇作為目前兩岸僅存的溝通交流平台之一，具備無可取代的重要性。當前兩岸關係緊張，反而更需要透過交流堆疊善意，建立雙方相互理解的意識，這才是兩岸和平的基石。然而，民進黨政府卻有可能選擇中斷這條和平交流之路，背後隱含的是對台灣自身民主韌性的深層不自信。

許宇甄說，不久前桌球名將馬龍率陸生團來訪，引發台灣年輕人熱烈反應，正展現了人民對交流的渴望與可能性。當馬龍在校園裡受到學生歡迎時，民進黨卻因害怕此正面效應削弱其「抗中保台」論述，而緊急以造成社會對立，說話不當等理由對前總統馬英九以及訪問團發動攻擊，甚至放話取消陸生團訪問，懲處馬英九基金會。陸委會小題大作的反應，更顯得不信任台灣人民，覺得百姓會受到陸生團的迷惑，而放棄民主自由的主張，這根本是瞧不起台灣民眾。

許宇甄指出，民進黨政府強調中國大陸正在大規模的軍演，是對我們沒有善意的表達，但美國軍方也明言其規模屬正常演習範疇，並未有過度擴張。民進黨政府借此煽動對立，沒本事的人在面對問題和失敗時，往往不是從自身找原因，而是急於從外部找理由創造敵人來為自己開脫。

許宇甄呼籲民進黨、陸委會，不要用批評、限制雙城論壇來掩飾自己兩岸政策的失敗，請拿出本事來證明自己不是只出一張嘴，不要「生雞卵的無，放雞屎的有」。

許宇甄強調，從兩岸交流歷史來看，溝通與交流是化解對立、促進和平的最佳途徑。過去雙城論壇讓台北和上海兩地在文化、經濟、城市治理等領域持續交流合作，已成為兩岸人民的情感紐帶和務實對話平台。若民進黨政府僅因一時政治利益，就草率停止這樣的交流機制，無異於切斷累積善意的橋梁，只會加深兩岸的敵意與誤解。