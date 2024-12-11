綠委提蔣家祖訓三原則 喊話蔣萬安別錯的時間做錯事　

中共近期大規模在台灣周邊軍事活動，台北上海雙城論壇是否如期舉辦成為話題，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台北市此時舉辦雙城論壇，極度不妥，在錯的時間舉辦錯的事情，會對國際輿論釋放錯誤訊息。民進黨立院黨團書記長蔡易餘提醒蔣萬安，不要忘記阿公蔣經國的祖訓，跟共產黨不交流、不妥協、不談判的三不原則。

吳思瑤指出，中共對外發動1996年以來最大規模軍事行動，遍及東海、台海到南海，加上日前中俄聯合巡航引爆日韓不滿，台灣作為當事者，中央地方立場不應不同調，台灣要與民主國家同一陣線。在外交上，當愈來愈多國家積極挺台抗中，為平反2758號決議而發聲，台灣首都市長更要有的正確判斷，做出取捨，這個時間點，舉辦雙城論壇台共一家親，無疑是給國際社會錯誤訊息。

吳思瑤說，對內，中共統戰滲透愈加名目張膽，馬英九前總統邀請的共青團矮化台灣、網紅八炯揭發網紅淪為統戰工具，全台同仇敵慨之際，蔣萬安沒有聽到民意之怒嗎？更扯的是，當她呼籲雙城論壇不可自失立場，棄守對等尊嚴，北市府反攻擊她是在為選舉盤算。這個時間點還有心情想選舉的，恐怕就是蔣萬安吧！

蔡易餘則說，蔣萬安不要忘記阿公蔣經國的祖訓，跟共產黨三不原則，不交流、不妥協、不談判，難道蔣萬安完全忘記了嗎？蔣萬安當市長應該要有自己的風格，而不是完全尋馬英九路線。

蔡易餘強調，此時此刻，中國軍演就擺在眼前，空域保留區影響到鄰近國家，日本跟韓國都抗議，結果國民黨默不吭聲，國民黨立院黨團總召傅崐萁還跑去香港附和，首都市長急著要辦雙城論壇，讓台灣人戒心降低，這是非常嚴重的事情。