快訊

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年

何賴傑：高比例民意反廢死 因死刑和無期徒刑跳躍太大

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院院會今天審查大法官被提名人何賴傑，何賴傑對於南韓最短戒嚴事件表示，台灣民主發展已穩固，不適合再次戒嚴。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查大法官被提名人何賴傑，何賴傑對於南韓最短戒嚴事件表示，台灣民主發展已穩固，不適合再次戒嚴。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今繼續審查大法官人事同意權案。國民黨立委牛煦庭詢問對死刑存廢的態度。大法官被提名人何賴傑表示，他反對死刑，但與廢除死刑有階段性的問題，既然憲判認為死刑合憲，他會依照個案認定，並尊重先前的判例。

多份民調顯示逾7成民眾反對廢除死刑，何賴傑表示，這麼高比例的民意反對廢死，其中有一點是死刑與無期徒刑中間的跳躍性太大，對民眾而言，不死刑只能無期徒刑，無期徒刑目前又能假釋，可能很多民眾不能接受。

何賴傑說，憲法法庭有15位大法官，每一人都要表示意見，未來面對死刑，他可能不會那麼直接做判斷，要看個案情況。若人民針對確定死刑判決來聲請釋憲時，就必須針對個案情節來認定。法官應該要做的是依照法律與良心獨立審判，目前法律維持死刑規定時，法官只能依照個案決定是否判死。

他說，憲判既然認定死刑不構成違憲，將來有個案，他會尊重判決先例，若沒有出現其他改變的情事之前，他會尊重判決。

牛煦庭質疑，這是試圖用政治話術迴避問題，要依個案判定，但每次判決都大大加深社會對司法不信任。何賴傑說，死刑刑罰手段涉及個案法官量刑的直覺，法官在量刑時，依照事實是要死刑還無期圖形，要看個案情節，這很重要也很難判斷，因為沒有兩個刑事案件一樣，被告殺人情節也不同。

他說，若要切一個標準，必須對法官判決的量刑因子確定下來，這可能會被認為干預法官的獨立審判權。

大法官 廢除死刑 牛煦庭

延伸閱讀

藍委牛煦庭：是否返還七天假 是洪申翰挺勞工與否的試金石

公僕要有身心調適假 藍委齊呼：勞工也要比照

加速軌道建設 長庚輕軌併林口輕軌納北北基桃合作議題

洪仲丘案批政府、霸凌案小表態 牛煦庭：民進黨只想搞鬥爭

相關新聞

傳陸委會出手卡掉雙城論壇 李彥秀：不用自己嚇自己

台北雙城論壇傳出恐因中國大陸軍演，陸委會不排除出手喊停。國民黨立委李彥秀表示，台灣不需自己嚇自己，兩岸需要對話，而不是喊...

綠議員追問雙城論壇辦不辦 盧秀燕：超出台中市政範圍

台中市議員江肇國今天質詢市長盧秀燕，首都台北市長、國民黨的市長蔣萬安在中共強大武力威脅下辦論壇，與當年辦論壇「中共停止武...

對廢死看法 何賴傑：大法官必須考量人民正當的法律感情

立法院全院委員會今繼續審查大法官人事同意權案。民進黨立委蘇巧慧詢問，若有機會成為大法官，人民法感情是否會成為判決時的重要...

駁兩岸新論述是一國兩制 王金平：厲害就講怎麼解問題

立法院前院長王金平日前提出新兩岸論述，有綠委批是「一國兩制」。王金平今日表示，要批評的人請講出國內怎麼做，可以促進國內團...

綠委提蔣家祖訓三原則 喊話蔣萬安別錯的時間做錯事　

中共近期大規模在台灣周邊軍事活動，台北上海雙城論壇是否如期舉辦成為話題，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台北市此時舉辦雙...

何賴傑：高比例民意反廢死 因死刑和無期徒刑跳躍太大

立法院全院委員會今繼續審查大法官人事同意權案。國民黨立委牛煦庭詢問對死刑存廢的態度。大法官被提名人何賴傑表示，他反對死刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。