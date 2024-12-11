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對廢死看法 何賴傑：大法官必須考量人民正當的法律感情

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院全院委員會今天繼續審查大法官人事案，國民黨立委黃健豪關注憲判8號對死刑宣判的限制，並詢問被大法官提名人何賴傑，憲法法庭要求立法院配合修法，是否侵犯到立法院。何賴傑答詢時表示，憲法解釋的法律效力等同法律，跟立法院訂出來的法律效力同等。記者潘俊宏／攝影
立法院全院委員會今天繼續審查大法官人事案，國民黨立委黃健豪關注憲判8號對死刑宣判的限制，並詢問被大法官提名人何賴傑，憲法法庭要求立法院配合修法，是否侵犯到立法院。何賴傑答詢時表示，憲法解釋的法律效力等同法律，跟立法院訂出來的法律效力同等。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今繼續審查大法官人事同意權案。民進黨立委蘇巧慧詢問，若有機會成為大法官，人民法感情是否會成為判決時的重要依據？大法官被提名人何賴傑表示，會考量人民「正當的」法律感情是否值得被保護。

對於大法官出現空窗危機，何賴傑表示，這也是他一直很擔憂的，大法官釋憲及憲法審判權，是維繫國家最基本憲政秩序的基石，大法官作為國家司法最高機關，很多司法與國家機關爭議，最後的裁決者就是憲法法庭。如果沒有最終有權的裁決者，在國家機關爭議與人民保障上，可能會有困難與混亂。

何賴傑表示，憲法法庭的存續與發展，應該不涉及政黨利益問題。大家要從國家利益去設想，基於法官獨立審判功能，不能過於推測憲法法庭可能有太多政治考量，或對不同政治利益可能偏頗，要從國家角度去想這個問題。

蘇巧慧詢問，大法官不被信任怎麼辦？何賴傑說，司法本身與立法權本來就是不一樣的憲政基礎，司法權不是來自民意、人民一票票投出來的，因此，司法考量的不是有無民主正當性，它有其特定功能，尤其司法本質是在民主多數決的情況下，對少數國民可能因多數決過當、甚至不當侵害的權益保障。

蘇巧慧說，大法官做出死刑合憲判決時也提及，人民法感情上無法接受，未來若有機會成為大法官，人民法感情會成為裁判時的重要依循？

何賴傑表示，作為學者身分他不會去考慮這個，但作為大法官被提名人，必須考量人民正當的法律感情，人民也許會出於不同原因去考量該這樣、那樣做，作為憲法守護者，必須考量人民的法律感情在憲法層面上，是否值得被保護、是否為正當法律。

司法 大法官 法律

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