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綠議員追問雙城論壇辦不辦 盧秀燕：超出台中市政範圍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員江肇國質詢市長盧秀燕，希望為台北市舉辦雙城論壇，提出建議。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員江肇國質詢市長盧秀燕，希望為台北市舉辦雙城論壇，提出建議。記者陳秋雲/攝影

台中市議員江肇國今天質詢市長盧秀燕，首都台北市長、國民黨的市長蔣萬安在中共強大武力威脅下辦論壇，與當年辦論壇「中共停止武力騷擾」的前提不符，江要盧說看法與建議。盧秀燕表示「超出台中市政範範，無法回答！」

台北上海雙城論壇將在17日在台北市登場，上海市副市長華源預計16日率隊抵台，但陸委會尚未審過來團名單，昨晚傳出陸委會恐因中共軍事威脅喊卡，台北市長蔣萬安盼續辦。

台中市議會今舉行市政總詢，民進黨議員江肇國詢問盧市長，中共強大武力正威脅台灣，且面臨1996年以來最大的演習，他問市長盧秀燕，是否對同黨的蔣萬安提出建議。盧秀燕表示，這已超過台中市政範圍，她無法回答。

江肇國說，「我尊重但失望」，他說， 認為盧秀燕仍不具備擔任總統的資格，盼盧市長以人民為念，勇於面對中共威脅。

台中市長盧秀燕針對台北市舉辦雙城論壇，回應民進黨議員「超出台中市政，無法評論」。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕針對台北市舉辦雙城論壇，回應民進黨議員「超出台中市政，無法評論」。記者陳秋雲/攝影

中共 盧秀燕

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