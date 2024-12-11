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雙城論壇喊卡？張善政：兩岸氛圍緊張更需多溝通的管道

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政強調兩岸緊張的時，候更需要多一些溝通的管道。記者鄭國樑／攝影
張善政強調兩岸緊張的時，候更需要多一些溝通的管道。記者鄭國樑／攝影

台北上海雙城論壇訂17日在台北登場，傳出陸委會可能出面喊卡。桃園市長張善政今天受訪時強調，兩岸在氛圍緊張的時候更需要多一些溝通的管道，因此有雙城論壇會比沒有好，如果因此對岸不能來訪，論壇採線上視訊也不失為一個可行的方式。

至於兩岸是不是需要有更多不同的對話型態，張善政重申兩岸緊張的時候，其實多一些對話的管道，有總比沒有好，雖然中央有自己的立場，但是地方自己有兩岸溝通的管道，又不涉及政策時，就應該多一些對話管道，這就是為什麼他說有總比沒有好的原因。

張善政上午出席市議會臨時會，會議結束後接受媒體訪問，提出上述看法。

按台北上海雙城論壇自2010年舉辦至今，今年輪由台北市主辦，北市府先前宣布12月17日登場，今天的聯合報報導陸委會恐喊卡。台北市長蔣萬安上午回應，雙城論壇是兩岸之間僅存的溝通交流平台之一，很希望繼續辦下去，大家也應該要對台灣的民主韌性有信心。

張善政 溝通 雙城論壇

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