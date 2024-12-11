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陸委會恐對雙城論壇喊停？蔣萬安：希望維持兩岸溝通交流

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。針對「雙城論壇」是否可能因中國近日的大規模軍事動作喊停，台北市長蔣萬安上午在先前受訪時表示希望維持兩岸溝通交流的「雙城論壇」能繼續舉辦。

原預計在本月17日登場台北、上海「雙城論壇」，由於近日共軍出現大規模軍事動作，「雙城論壇」恐會因此取消，台北市長蔣萬安今天上午出席「誠就永續獎」頒獎典禮時受訪時，表示過去這幾年其實很多國家認為台灣地區兵兇戰危，也認為這個區域是地緣政治的高危險區，也有很多國家試圖用對話來緩解這個區域的緊張情勢，而在這個形勢之下，雙城論壇是難能可貴、持續維持兩岸之間可以溝通交流的市政交流平台，所以我們非常珍惜，也希望能夠繼續辦下去。

台北市長蔣萬安（中）今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左二）今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左二）今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。針對「雙城論壇」是否可能因中國近日的大規模軍事動作喊停，台北市長蔣萬安上午在先前行程受訪時表示希望維持兩岸溝通交流的「雙城論壇」能繼續舉辦。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。針對「雙城論壇」是否可能因中國近日的大規模軍事動作喊停，台北市長蔣萬安上午在先前行程受訪時表示希望維持兩岸溝通交流的「雙城論壇」能繼續舉辦。記者曾學仁／攝影

蔣萬安 雙城論壇

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