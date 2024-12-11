史雪燕聲請釋憲會受理？ 何賴傑：現在身分不適合公開心證

南投縣前議員史雪燕因有大陸國籍，內政部行文要求解職。民進黨立委王義川今天審查大法官被提名人何賴傑時詢問，若史雪燕聲請釋憲是否受理？何賴傑表示，按憲法取得中華民國身分證，當然就是國民，可以選舉、擔任公職，但針對個案，他現在的身分不太適合提早公開心證。

立法院全院委員會今天續審大法官人事案，民進黨立委王義川詢問，如果有中國黨政軍的背景的人，經程序取得中華民國身分證，可以參選、擔任公職嗎？甚至參選立委或總統嗎？

何賴傑表示，從憲法的角度，憲法是規範國家跟國民的關係，按照憲法，取得中華民國身分證，歸化成中華民國國籍，當然就是國民，也就跟一般國民一樣，可以擔任公職或選舉。但對於這一些人士，在取得中華民國國民身分之前，是不是應該要具備什麼的條件或考慮，這不是憲法能代替立法院處理的問題，如果立法院的有規定，在這種情況下取得身分，就可以擔任公職、選舉，所以在立法院沒有相關修法之前，很難從憲法角度切入。

王義川追問，如果史雪燕聲請釋憲是否受理？何賴傑說，非常具體個案，以他現在的身分不太適合提早把心證公開講，他當然有自己的心證，也有自己的想法，但碰到個案時，大法官不是一個人，必須要跟其他的大法官一起討論決議之後，才有辦法決定實際上應該怎麼做。

何賴傑認為，這個問題涉及到台灣現況，恐怕不是其他國家會碰到問題，是非常本土的台灣問題，也是台灣跟中國之間的關係，彼此的關係到底要用法律角度或者憲法角度處理，老實講只有台灣人能夠解決，因為拿到國際社會去看，基本上不太會處理，當年東德跟希德在聯合國是2個國家，所以就用國跟國的關係去處理，可是台灣的狀況非常不一樣。