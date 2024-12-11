為宗教法拜會國民黨團 王金平透露：仍關心立院事

立法院前院長王金平今為「宗教基本法」在立院順利闖關，拜會國民黨立院黨團。王金平說，過去快一年，立法院各種議題或相關事情發生都不批評，但還是非常關心，私下跟一般朋友有所交換意見。

今日王金平拜會國民黨團。國民黨團總召傅崐萁稱王金平為「世界民主國家國會傳奇」，她說，他進入立法院時，就是王金平帶領大家。王金平退休後，讓眾人心靈洗滌，推動宗教常住人心，端正社會風氣，在行有餘力時，推動宗教發展。 台灣宗教法20多年無法修訂，王金平一言九鼎，深得人望，此刻推動宗教法是各界引頸期盼首選，在王金平的聲望、帶領下，讓執政黨民進黨同意相關宗教法，也能夠取得民眾黨支持，讓宗教界、更多人一起參與，讓台灣社會趨於祥和。

傅崐萁說，王金平前一周去大陸參訪，也是重要時機，在不希望兩岸有誤會的情況下，世界兵凶戰危，俄烏戰爭、以色列跟阿拉伯戰爭方興未艾之際，台海和平是重要課題，王金平以和平使者身分，推動兩岸和平更是彌足珍貴。

王金平說，「不在其位，不謀其政」，過去快一年，立法院各種議題或相關事情發生都不批評，但還是非常關心，私下跟一般朋友有所交換意見。今天正式公開回到老家，宗教法意見分歧，無法在幾年內完成立法。在律師李永然協助下，把31條的宗教法濃縮成6條，建立宗教基本框架，以後政府或民間有需要的話就是再列入框架內，充實框架內容。

王金平表示，法藏法師跟律師李永然專程到國民黨團拜會總召、書記長以及相關領導，取得國民黨團的了解跟支持，接著能夠尋求民眾黨的支持，看看民進黨意見如何，共同提案，希望短期內立法，順利完成。

法藏法師說，他受邀歐洲演講時，有人透露中華民國很不簡單，沒有宗教戰爭。也有德國人告訴他，中華民國是沈默的巨人，為民主最前沿替全世界輔助，他希望用最簡單的宗教基本法，框架宗教和諧發展，讓全世界第一部宗教基本法在台灣出現。

李永然表示，大法官釋憲573號解釋認為「監督寺廟條例」有幾條是違憲的，政府草擬人民團體法，多次進出立法院引起爭議，內政部發現問題嚴重，宗教基本法制定有必要，但當時草案有31條，有包山包海的情況。既然宗教基本法是框架法，就是樹立基本框架，簡化成6條條文，符合憲法第13條、聯合國兩公約、大法官573號解釋，形成框架，未來立法院在框架底下，制定相關宗教法律，就會讓台灣宗教管理相關法案更為完備。

國民黨團書記長林思銘說，他跟王金平沒有共事過，但聽過資深立委分享王金平調和鼎鼐的功力，感謝王金平的貢獻努力。王金平為兩岸議題提出框架，也讓兩岸關係在和平架構下，期望能夠做出新的兩岸和平，攜手共創台海和平。他也肯定王金平為宗教的努力，讓世界看到台灣這樣的力量。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，王金平過去在立院調和鼎鼐有目共睹，這次會大力配合跟支持，確保宗教信仰自由免於歧視，也有些法定程序要完備，會跟其他黨團配合討論。