影／提兩岸新論述 王金平：沒有否定九二共識的貢獻

立法院前院長王金平日前拋出兩岸新論述，認為「兩岸治權互不隸屬、主權同而不分」，這樣的論述引發朝野不同解讀，王金平今天表示，兩岸交流是必要，並沒有否定當年九二共識對兩岸和平的貢獻，只是提出一個框架讓大家討論，可以尋求兩岸的和平與交流。

王金平表示，當年九二共識為兩岸帶來八年的和平交流與穩定和諧，是兩岸的定海神針，只是現在再提九二共識已經沒有用，現在提出「兩岸治權互不隸屬、主權同而不分」的框架，希望讓大家好好討論堆砌善意，讓台灣獲得安全與安定，兩岸和平交流與穩定，至於什麼是一個中國、一國兩制等等，大家必須講清楚是什麼內容與代表內涵，才不會講一句簡單的話，卻彼此攪和在一起爭吵，無法好好討論其意涵。 立法院前院長王金平（中）今天表示，兩岸交流是必要，並沒有否定當年九二共識對兩岸和平的貢獻，只是提出一個框架讓大家討論，可以尋求兩岸的和平與交流。記者潘俊宏／攝影 立法院前院長王金平（右二）今天拜會立法院國民黨團針對宗教相關修法交換意見，國民黨團總召傅崐萁（右一）、書記長林思銘（左一）、首席副書記長王鴻薇（左二）歡迎王金平回娘家。記者潘俊宏／攝影