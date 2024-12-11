回立院不入院長室 王金平：不在其位 跟韓國瑜都在外見

立法院前院長王金平今日為「宗教基本法」草案拜會國民黨立院黨團。被問到是否回去院長室看看，他說，不在其位，再回去也沒什麼意思，他跟立法院長韓國瑜也都有在外面碰面的機會。

王金平今日為宗教基本法立法，拜會國民黨團，會前接受媒體聯訪，問到會不會想再去院長室看看，他說，不在其位了，再回去也沒什麼意思，他跟韓院長也都有在外面碰面的機會，不用藉這個機會再去看韓院長。

王金平強調，他今天來的目的是因為宗教基本法立法問題，過去20幾年在國會沒有立成功，宗教基本法從31條、很複雜，各界都有不同意見，現在濃縮為只有6條，這6條也是宗教方面基本框架，能夠容納更多細節，比如說宗教問題、財務問題，以後在框架裡列進去，政府可以列，民間也可以提意見。

王金平表示，基本法立出後，還有很多子法會產生，把宗教基本法順利立成，大家是功德一件。