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蔣萬安選前拋10億元文創投資基金 林延鳳質疑政見跳票

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安選前拋出政見，要建置10億元的文創產業投資基金，今年攜手文策院合作，此為10月「文化未來 共創臺北 臺北市政府x文化內容策進院合作」記者會合作啟動儀式。圖／台北市文化局提供
台北市長蔣萬安選前拋出政見，要建置10億元的文創產業投資基金，今年攜手文策院合作，此為10月「文化未來 共創臺北 臺北市政府x文化內容策進院合作」記者會合作啟動儀式。圖／台北市文化局提供

台北市長蔣萬安選前拋出讓文化城市成為台北標誌，要建置10億元「文創產業投資基金」來扶持文創產業，議員質疑政見跳票，北市相關自治條例沒一項可運用在投資上。文化局曝兩困境，因此目前找上文化內容策進院達成協議，採市府先補助、文策院後投資的合作模式。

蔣萬安2022年10月提出，推動內容創作與IP品牌提升旗艦計畫，建立資源媒合及服務平台，結合民間企業推動設置規模約10億元的「文創產業投資基金」，並透過專業的投資機制，鼓勵扶持文化創意產業，基金投資的標的將包含藝文展演、文化科技、永續設計、影視、音樂等領域，引導民間資金擴大投資。

民進黨議員林延鳳說，文化局稱市府每年針對投資或補助的文創產業基金可達1億元，逐年達到10億元基金規模。但她找了文化設施發展基金收支保管及運用自治條例、台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例，未找到可運用在投資的規範，反而都是補助或支出。

她直言，蔣萬安要為自己的政見負責，做不到就承認做不到，去跟中央合作把餅做大，讓更多資源流到北市。

文化局長蔡詩萍指出困難處，一是基金來源，在創投市場上，10億元是非常少的金額，北市府也不可能如中央文策院有上百億元，其次是政府若做投資，會牽扯複雜的股權、分潤問題，文化部和國發會也發現同樣問題，所以才成立文策院來處理。

蔡詩萍說，市長希望文化局能與產發局一起解決，文化局也找文策院合作，並達成「先補後投」協議，文化局與產發局先出資一定比例去獎勵與補助台北的文創、藝文、新創團體，文策院再從中挑選潛力專案來投資，目前已有數案將進行投資審議。如此是讓市長政見經過調整，仍可繼續走。

文化局補充，去年啟動評估設置「文創產業投資基金」作業，先盤點文化局既有文創補助與投資計畫，並委託台灣經濟研究院評估，陸續訪談、座談與諮詢產官學界會議共95人次建言，後續拜會文策院及市府跨局處討論。

文化局說，資金來源則是北市府每年投入約1億元，包含文化設施發展基金8000萬元、產業發展基金2000萬元，逐年累積至10億元規模，並協同文策院的投資政策，引進民間資源投入北市文創產業，雙方10月15日已簽署合作意向書。

台北市長蔣萬安選前拋出讓文化城市成為台北標誌，要建置10億元「文創產業投資基金」來扶持文創產業。圖／取自臉書「蔣萬安」
台北市長蔣萬安選前拋出讓文化城市成為台北標誌，要建置10億元「文創產業投資基金」來扶持文創產業。圖／取自臉書「蔣萬安」
台北市蔣萬安市長（左）今年10月15日與文化內容策進院董事長蔡嘉駿（右）簽署合作備忘錄，未來將結合雙方資源，推動多項聯合計畫，全面扶持北市的文化創意產業發展。圖／台北市文化局提供
台北市蔣萬安市長（左）今年10月15日與文化內容策進院董事長蔡嘉駿（右）簽署合作備忘錄，未來將結合雙方資源，推動多項聯合計畫，全面扶持北市的文化創意產業發展。圖／台北市文化局提供

北市府 文創產業 文化局

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