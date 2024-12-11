蔣萬安選前拋10億元文創投資基金 林延鳳質疑政見跳票

台北市長蔣萬安選前拋出讓文化城市成為台北標誌，要建置10億元「文創產業投資基金」來扶持文創產業，議員質疑政見跳票，北市相關自治條例沒一項可運用在投資上。文化局曝兩困境，因此目前找上文化內容策進院達成協議，採市府先補助、文策院後投資的合作模式。

蔣萬安2022年10月提出，推動內容創作與IP品牌提升旗艦計畫，建立資源媒合及服務平台，結合民間企業推動設置規模約10億元的「文創產業投資基金」，並透過專業的投資機制，鼓勵扶持文化創意產業，基金投資的標的將包含藝文展演、文化科技、永續設計、影視、音樂等領域，引導民間資金擴大投資。

民進黨議員林延鳳說，文化局稱市府每年針對投資或補助的文創產業基金可達1億元，逐年達到10億元基金規模。但她找了文化設施發展基金收支保管及運用自治條例、台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例，未找到可運用在投資的規範，反而都是補助或支出。

她直言，蔣萬安要為自己的政見負責，做不到就承認做不到，去跟中央合作把餅做大，讓更多資源流到北市。

文化局長蔡詩萍指出困難處，一是基金來源，在創投市場上，10億元是非常少的金額，北市府也不可能如中央文策院有上百億元，其次是政府若做投資，會牽扯複雜的股權、分潤問題，文化部和國發會也發現同樣問題，所以才成立文策院來處理。

蔡詩萍說，市長希望文化局能與產發局一起解決，文化局也找文策院合作，並達成「先補後投」協議，文化局與產發局先出資一定比例去獎勵與補助台北的文創、藝文、新創團體，文策院再從中挑選潛力專案來投資，目前已有數案將進行投資審議。如此是讓市長政見經過調整，仍可繼續走。

文化局補充，去年啟動評估設置「文創產業投資基金」作業，先盤點文化局既有文創補助與投資計畫，並委託台灣經濟研究院評估，陸續訪談、座談與諮詢產官學界會議共95人次建言，後續拜會文策院及市府跨局處討論。