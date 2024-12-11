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駁兩岸新論述是一國兩制 王金平：厲害就講怎麼解問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院前院長王金平日前提出新兩岸論述，綠委沈伯洋批是「一國兩制」。王金平今日表示，要批評的人請講出國內怎麼做，可以促進國內團結，解決國內紛爭。記者屈彥辰／攝影
立法院前院長王金平日前提出新兩岸論述，綠委沈伯洋批是「一國兩制」。王金平今日表示，要批評的人請講出國內怎麼做，可以促進國內團結，解決國內紛爭。記者屈彥辰／攝影

立法院前院長王金平日前提出新兩岸論述，有綠委批是「一國兩制」。王金平今日表示，要批評的人請講出國內怎麼做，可以促進國內團結，解決國內紛爭。

王金平日前提出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，並表示「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

民進黨立委沈伯洋批，王金平所言就是一國兩制，兩岸本來就是不同國家，不要再用話術欺騙台灣人。

王金平說，那是個人的講法，請對方講出怎麼做，才能解決國內和諧兩岸和平問題，請對方說出，不要一句兩句，憑自己想法講出來，民進黨中央、陸委會也沒有講什麼，「你們不要憑一個人簡單的幾個字，就以為整個案子是這樣子」，不是的，跟一國兩制有什麼關係？跟一中原則、一個中國有什麼關係？

王金平指出，「你們仔細去看，大家深入去看，去研究一下，真正要批評的人，我是希望能夠講出國內怎麼做，怎麼促進國內團結，怎麼解決國內紛爭。」今天下午，立法院長韓國瑜要再召集協商，就看看有什麼能夠促成真正和諧，有個協商好結論，不要光是只有批評，大家去思考。他用閩南語講，「你這麼厲害就想一下怎麼解決」。

一國兩制 王金平

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