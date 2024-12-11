王金平：民進黨政府否定九二共識 再提有什麼用？

立法院前院長王金平日前提出新兩岸論述，前總統馬英九辦公室方面稱與馬前總統主張一致。王金平今日表示，他以前肯定九二共識是定海神針，但因（民進黨）政府否定九二共識，現在再提有什麼用？他提出的是框架，大家堆積善意，交流是必要的。

王金平日前提出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，並表示「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

王金平今日立法院，拜會國民黨立院黨團，會前接受媒體聯訪，被問到馬辦稱王日前提出論述與馬英九一致。王說，他不是說九二共識怎麼樣，他以前也肯定九二共識是穩定兩岸和平的定海神針，所以的確是，最起碼那8年都是（指馬英九執政8年）。

王金平指出，因為（民進黨）政府也都在否定九二共識，現在再提有什麼用？有好的想法都盡量提出，這次他提「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，這是立一個框架，框架裡要有更多元素能夠堆積進去，才能夠落實這樣的理念。

王金平強調，他提出的是框架，大家好好堆積善意，交流是必要，彼此間尋求如何融合，台灣也能夠獲得安全，兩岸能有穩定和平狀態，共求中華民族的繁榮，這就是基本的目的。我希望我講過的話，用自己的意見沒有問題，希望要批評的人能好好把我提的內容了解，以後再說。

關於同時傳出馬英九於18日至26日，將率「大九學堂」學員訪問哈爾濱，王金平又提新兩岸論述，是否有與馬前總統搶兩岸話語權的意味。王金平強調，他從不會想這問題，他做他該做的事，能夠為兩岸和平、國內團結，兩岸互相堆積更多善意來努力，不是為個人名利來做，不會爭什麼位子、頭銜，都不會的，一心一意為國內團結、兩岸和諧來奉獻。

此外，針對立法院長韓國瑜去美國祝賀川普就職，王金平建議，藉著去參加就職典禮的機會，可以拜訪相關政治領袖或國會議員，有形、無形的都增加台美關係。