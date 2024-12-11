雙城論壇恐喊停 王金平：交流堆積善意 斷掉堆積惡意

立法院前院長王金平今日親赴立法院，拜會國民黨立院黨團，適逢雙城論壇可能因兩岸局勢而喊卡。他喊話，政府要審慎思考，多一分交流是堆積兩岸善意。如果是一下子斷掉，一定會堆積一些彼此惡意的感覺，不必這樣的對抗，從善思考。

今年台北上海雙城論壇預計17日登場，此案仍在政府審查階段。有知情人士透露，鑒於預定舉行的日期趨近，陸委會預定今天說明政府對此案的基本立場，若中共持續對台進行軍事脅迫，不排除喊停雙城論壇。

王金平今日表示，能夠多一分交流，彼此多建立情感，彼此就多一分互相了解，減少誤會，緊張時刻，政府要審慎思考，多一分交流是堆積兩岸善意。

王金平說，如果是一下子斷掉，一定會堆積一些彼此惡意的感覺，不必這樣的對抗，從善的方面去思考。他一直強調，不論是領導人、一般民眾，都應「善用其心」，心在主導一切，心是清淨的，心是平等的、善意的、慈悲的、包容的，用這個心思考很多問題，呈現出的後果應該是比較美好，希望大家共同理解「善用其心」這句話的意涵，並且好好奉行。

關於大陸軍演部分，陸方無公開訊息，但台灣國安單位卻大動作表態，王金平表示，「是啊，（大陸）以前就講過可能會有再一次軍演，現在付出行動。」