中共軍演照辦雙城論壇？ 賴瑞隆喊話蔣萬安拿出態度

台北上海雙城論壇17日舉行，中共近日進行大規模軍演，傳出可能會影響審查結果。民進黨立委賴瑞隆今天表示，兩岸交流對等尊嚴，雙城論壇上海方派副市長，又大規模軍演，呼籲台北市政府跟陸委會應該審慎思考，是否繼續舉辦雙城論壇。

賴瑞隆指出，雙城論壇持續很長一段時間，兩岸交流秉持對等尊嚴，這次雙城論壇對方派副市長，不平等，中共又進行大規模軍演，不友善，又要進行雙城論壇，想要軟硬兼施，北市府跟陸委會應該要有態度，對於中共一直吃台灣豆腐性質的論壇，如果中共始終無法正視台灣民意，北市府跟陸委會應該審慎思考停止。

台北市長蔣萬安今天表態，希望持續維持兩岸之間可以溝通交流的市政交流平台，因此期盼雙城論壇能繼續辦下去。

賴瑞隆說，所有交流必須對等，蔣萬安過去曾說再有共機來就要停止，顯然中共完全不理會要求，蔣萬安還要硬半，人民會接受嗎？蔣萬安應該要拿出態度，要讓中共知道台灣人民會憤怒，雙城論壇前不友善動作，有人有這樣的作客知道嗎？

針對中共軍演，賴瑞隆表示，賴總統剛出訪友邦回來，中共就有大型軍演，我方情資都有掌握，並讓國人有心理準備，相信國際間也都有掌握，密切觀察中共作為，尤其是美國新任總統川普剛當選，中共狠狠打川普一巴掌，未來中美關係雪上加霜。