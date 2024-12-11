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雙城若取消衝擊「小貓熊外交」 北市嘆：細節都快談妥

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙城論壇傳出恐因中共軍演陸委會不排除喊停，恐導致台北市立動物園與上海動物園簽署「小貓熊外交」卡關，知情人士大嘆可惜，園方則強調，會靜觀其變，也有備案因應。圖／台北市立動物園提供
雙城論壇傳出恐因中共軍演陸委會不排除喊停，恐導致台北市立動物園與上海動物園簽署「小貓熊外交」卡關，知情人士大嘆可惜，園方則強調，會靜觀其變，也有備案因應。圖／台北市立動物園提供

雙城論壇原預計12月17日舉辦，但傳出恐因中共軍演陸委會不排除喊停，不過今年台北市立動物園將與上海動物園簽署「小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，北市府知情人士直言，交換物種、細節已談的差不多，更希望藉此機會，增進更多物種，甚至是大貓熊交流，若停辦當然可惜。

台北市立動物園回應，目前所接收到資訊仍不明確，先靜觀其變，動物園在族群管理上都需綜合研判，盡可能思考更多合作空間，也有相關備案隨時因應。

園內今年包含小貓熊美可、YaYa相繼離世，目前還有11隻小貓熊，7公4母，其中有3隻小貓熊年齡超過15歲邁入老齡，大多數皆為近親，亟需物種繁衍，蔣萬安去年雙城論壇也特地向龔正請命，獲正面回應，預計今年雙城論壇簽署備忘錄完成，就可促成「小貓熊外交」，然而目前傳出停辦消息，也讓各界擔心是否卡關。

知情人士指出，備忘錄細節內容都已談好，雙方包括交換的物種、人員的交流等，就差完成簽署啟動相關流程，若真停辦期程都得往後延，從動物交流來看當然可惜，畢竟小貓熊不論種族、數量在中國大陸都算大宗，若能有不同種族個體來台交流，對整體保育生態是有正向幫助。

知情人士說，園方在物種交流這一塊經驗豐富，相關備案都有準備，包含去年從日本來台小貓熊「未來」雖今年未繁殖成功，但還很年輕，只要身體健康應不會有太大問題，但這份備忘錄關鍵，從長遠來看是盼成為契機，讓未來有更多不同物種交換，甚至包含各界最關心大貓熊等，加上內容也提及照養員交流，也能給園內動物更好照養方式。

動物園 北市府 小貓熊

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